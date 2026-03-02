Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, попробует закрепиться выше 2800п - "Цифра брокер"

Вероятен всплеск волатильности на российском рынке акций в начале текущей недели, индекс Мосбиржи, вероятнее всего, предпримет попытку закрепиться выше 2800 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Ситуация на сырьевых рынках и в сегменте драгметаллов будет определять вектор движения фондовых рынков в ближайшие дни, отмечают эксперты.

"В начале новой недели мы ожидаем всплеск волатильности на российском рынке, который в первую очередь затронет акции экспортеров и золотодобытчиков, - говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. - Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, предпримет попытку закрепиться выше 2800 пунктов. Уровнем поддержки выступит зона 2750-2770 пунктов, сопротивление расположено на уровне 2820 пунктов".

Эксперты также обращают внимание, что инвесторы продолжат следить за корпоративными отчетностями: свои результаты за 2025 год по МСФО представят "Аэрофлот" (4 марта), "МТС" (5 марта) и МКПАО "Хэдхантер" (6 марта).

