Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2800п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти и металлов, неделю закрыл в плюсе

Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне ралли металлов и нефти (фьючерс на Brent подорожал до $72,6 за баррель), ожиданий новостей о дате и месте следующего раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию и свежих данных Росстата по инфляции; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2800 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2799,14 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2804,1 пункта), индекс РТС - 1141,13 пункта (+0,3%); лидировали в росте акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 февраля, составил 77,2736 руб. (+15,18 копейки).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС просел на 0,01% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 0,52 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы").

Акции "Интер РАО" умеренно негативно отреагировали на вышедший днем финотчет. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2025 г. снизилась на 9,2% (до 133,8 млрд руб.), EBITDA увеличилась на 4,8% (до 181,5 млрд руб.), выручка выросла на 13,7% (до 1,76 трлн руб.).

Замгендиректора "Интер РАО" Александр Думин в ходе телефонной конференции с аналитиками и инвесторами сообщил, что компания ожидает роста EBITDA в 2026 году темпами 2025 года, рассчитывает на умеренный рост выручки, на уровне инфляции. Более точные прогнозы компания даст в середине 2026 года, заявил топ-менеджер. Капзатраты "Интер РАО" в 2026-2027 гг. ожидаются на уровне 200-300 млрд руб. в год с учетом НДС, сказал Думин.

Член правления "Интер РАО" Александра Панина в ходе телеконференции сообщила, что компания на данный момент не осуществляет поставки электроэнергии в Китай, сохранявшиеся небольшие объемы экспорта прекратились в январе 2026 года. При этом "Интер РАО" не исключает возобновления экспорта в будущем, на это, в частности, будет влиять ситуация с водностью ГЭС на Дальнем Востоке, отметила Панина. Топ-менеджер "Интер РАО" также не исключила возможность импорта электроэнергии из Китая в РФ.

В четверг в Женеве прошла встреча между делегациями США и Украины в преддверии нового раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина, запланированных на начало марта в Вашингтоне, сообщил телеканал Sky News.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что подготовка к очередному раунду трехсторонних переговоров по Украине ведется, дата будет объявлена позднее. "Пока существенных изменений позиции киевского режима констатировать не приходится", - указал Песков.

Также Песков заявил, что спецслужбы РФ располагают информацией о попытках киевского режима устроить диверсии на "Турецком" и "Голубом" потоках, эта информация доводилась до турецкой стороны. "Наши специальные службы такой информацией располагают: они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям. И эта информация нами неоднократно доводилась до турецких коллег", - сказал Песков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, почти всю уходящую неделю индекс МосБиржи провел под отметкой 2800 пунктов - несколько раз рубеж был протестирован, но сил удержаться над ним не хватило. В основном покупателей сдерживала геополитическая неопределенность - инвесторы ожидают новых вводных по следующему раунду трехсторонних переговоров по Украине. Вместе с тем прогнозы дальнейшего секвестра ключевой ставки ЦБ в марте становятся более уверенными.

На внешнем треке продолжился переговорный процесс между США и Ираном по "ядерной сделке". На следующей неделе делегации продолжат диалог в Вене. Однако большинство источников утверждают, что стороны далеки от компромисса и риск военной эскалации на Ближнем Востоке остается высоким. Не верит в мирный исход и рынок - нефть и драгметаллы продолжают дорожать.

Несколько охладить подъем нефтяных цен в ближайшее время может ОПЕК+ - 1 марта "восьмерка" альянса может принять решение нарастить добычу нефти в апреле на 137 тыс. б/с. На российском рынке "Европлан" (MOEX: LEAS) проведет День инвестора, "Распадская" (MOEX: RASP) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Без появления новых сигналов с геополитического фронта динамика рынка акций может оставаться невнятной. Прогноз по индексу МосБиржи на начало будущей недели - колебания в прежнем коридоре 2720-2820 пунктов, полагает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, на неделе в процессе переговоров по Украине наблюдалось некоторое затишье: рынок жил больше корпоративными событиями. Новый 20-й пакет антироссийских санкций ЕС не был согласован, однако Великобритания ввела санкции против нефтепроводного оператора "Транснефть" (MOEX: TRNF). США продлили срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" до 1 апреля. Самой резонансной новостью недели стал вероятный пересмотр Минфином РФ бюджетного правила, который расценивается рынком как шаг в сторону давно обсуждаемого ослабления рубля.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу был неоднородным: настроения на мировых фондовых площадках смешанные, а цены на нефть устремились вверх из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы оценивают сигналы в отношении ядерных переговоров между Ираном и США. Следующий этап трехсторонних переговоров по Украине должен состояться в начале марта, в то время как в феврале стороны не смогли совершить прорыв в урегулировании ряда ключевых вопросов.

С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в марте останется в ожидании геополитических новостей - следующий раунд переговоров по Украине назначен на начало месяца. Восстановить импульс к уверенному росту, однако, скорее всего, удастся лишь в случае прорывов в заключении мирного соглашения. ЕС при этом, вероятно, продолжит попытки принятия 20-го пакета антироссийских санкций, которые могут быть направлены прежде всего против флота перевозящих нефть РФ танкеров, считает аналитик.

При нейтральном геополитическом сценарии и отсутствии значительных изменений фондовые индексы могут продолжить колебания в боковых диапазонах и реагировать на корпоративные и общеэкономические факторы. В частности, в весенний период могут актуализироваться покупки под ожидания выплаты итоговых дивидендов за 2025 год, а инвесторы будут оценивать в том числе годовые финансовые результаты крупнейших эмитентов. Наиболее интересными дивидендными историями сезона в РФ могут стать ВТБ, МТС, "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF), "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (MOEX: FIXP), "Транснефть", Сбербанк (MOEX: SBER), "Мосбиржа", "Интер РАО", считает Кожухова.

ЦБ РФ подведет итоги очередного заседания 20 марта, и, судя по текущим комментариям регулятора, с высокой долей вероятности пойдет на очередное снижение ключевой ставки с текущих 15,5%. "Бычьим" для рынка сценарием стало бы сокращение стоимости заимствований на один процентный пункт с "голубиным" сигналом: подобное развитие событий может поддержать покупки в акциях, так же как и более слабый рубль позитивно сказаться на экспортерах и, в частности, на бумагах "Сургутнефтегаза". Бенефициарами более низких процентных ставок могут стать акции застройщиков, сталелитейных компаний и эмитентов с высоким уровнем долга. Снижение стоимости заимствований на 50 базисных пунктов, скорее всего, будет нейтральным для настроений, полагает представитель "Велес Капитала".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций РФ в пятницу подрос благодаря подорожавшим нефти и металлам, что поддержало акции экспортеров. На настроения инвесторов также влияет ожидание новостей с геополитического фронта: обсуждается возможность очередных переговоров по урегулированию ситуации в Украине, которые могут пройти в начале марта в Абу-Даби, однако конкретных изменений в позиции сторон пока нет.

Цена нефти Brent в пятницу впервые с июля 2025 года протестировала отметку $73 за баррель на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и роста геополитических рисков. По итогам февраля нефть может подорожать более чем на 6%, продолжая уверенный рост, начавшийся в январе.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме тестирует зону сопротивления в районе 2799 пунктов. В случае закрепления индекса выше следующей целью может стать уровень 2824 пункта, а в случае коррекции зоной поддержки выступит район 2778 пунктов, считает Гудым.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рынок акций пока остается безыдейным, поддержкой выступает район 2750 пунктов по индексу МосБиржи, для ухода ниже которого нужны будут дополнительные негативные поводы.

Скорее всего, в начале весны рынок попробует продолжить пробивать мощную преграду, опираясь на ожидания снижения ключевой ставки ЦБ и возможное ослабление рубля. Отметка 2800 пунктов должна была быть давно пройдена хотя бы за счет инфляционного роста - рублевые цены на все растут, а на акции остаются практически неизменными, полагает аналитик.

В золоте вырисовывается фигура "сходящийся треугольник", драгметалл торгуется в районе $5200 за унцию. Пробой фигуры с большей вероятностью будет вверх. К движению стоит спекулятивно присоединяться, а инвесторам продолжать держать как золотые контракты, так и акции "Полюса", считает Соколов.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), в Европе нет единого вектора (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,02-0,5%, FTSE подрос на 0,5%), "минусуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,4-1,2% во главе с Dow).

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке после прошедших переговоров США и Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,6 за баррель (+2,6% и -0,1% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $66,91 за баррель (+2,6% и -0,3% накануне).

Срок обращения апрельских фьючерсов на Brent истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгующийся майский контракт стоит $72,66 за баррель (+2,6%).

Трейдеры в преддверии выходных опасаются эскалации конфликта США и Ирана, масштабная переброска американских военных сил на Ближний Восток держит рынок в напряжении.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций на состоявшихся накануне американо-иранских переговорах. Однако западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что делегация США покинула Женеву разочарованной. Кроме того, Госдеп санкционировал выезд части дипмиссии в Израиле и членов их семей на фоне угроз для их безопасности, что также было воспринято рынком как сигнал сохранения напряженности.

Иран отверг идею о полном демонтаже ядерных объектов и не включил в свое предложение для США пункты, связанные с ракетной программой, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник. "Принцип обнуления обогащения урана навсегда, демонтажа ядерных объектов и передачи запасов урана полностью отвергнут", - цитирует телеканал высокопоставленного иранского чиновника.

Опасения, что США могут нанести серьезный удар по Ирану, способствовали подъему цен на нефть почти на 20% с начала текущего года, несмотря на базовые ожидания сохранения избытка предложения на рынке.

У берегов Ирана собрались значительные силы американского флота, включая около двух десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, а также несколько ударных подводных лодок. Эсминцы и подлодки несут в общей сложности более 500 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км. В регионе также сосредоточено более 200 американских боевых самолетов.

Внимание инвесторов также направлено на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. По данным западных СМИ, группа намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+6,3% и +6,2% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+3,8%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (+3,6%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,7%) по МСФО в 2025 г. выросла на 23,4% по сравнению с 2024 г., до 39,39 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 134,3 млрд руб. (+4,7%).

Лизинговая компания "Европлан" (+0,1%) в 2025 году сократила чистую прибыль по МСФО в 2,9 раза, до 5,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании. В четвертом квартале "Европлан" заработал 2,2 млрд рублей. В 2026 году "Европлан" будет сфокусирован на исполнении стратегии, развитии клиентских решений и реализации новых продуктовых инициатив. Компания прогнозирует рост чистой прибыли в этом году примерно на 40%, около 7 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%) по РСБУ в 2025 г. составила 66,9 млрд руб. против чистого убытка 13,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. EBITDA увеличилась на 24% (до 169,4 млрд руб.), выручка выросла на 18,2% (до 287,2 млрд руб.), говорится в отчете компании.

Подешевели в пятницу акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-17,1% и -17% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,5%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-3,5%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-3,2% и -12,4% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,01 млрд рублей (из них 5,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,51 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,93 млрд рублей на акции "Т-Технологии").