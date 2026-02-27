Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Озона

Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Эмитент опубликовал сильный финансовые результаты за 4К25 и весь 2025 год, перевыполнив наши прогнозы. Компания также представила свои ожидания на 2026 год. Считаем их достижимыми и смотрим позитивно", - указывают эксперты.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на компанию и долгосрочную рекомендацию "покупать" для ее акций. "Озон" торгуется с одними из самых дешевых мультипликаторов среди аналогов, демонстрируя при этом самые высокие темпы роста выручки и генерируя FCF больше, чем все аналоги вместе взятые, - пишут аналитики Совкомбанка. - Ожидаем роста FCF и роста доходности для акционеров либо в виде дивидендов, либо в виде NPV-положительных инвестиций".

