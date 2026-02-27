"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

Эмитент выпустил ожидаемо сильную отчетность за 4К25 по МСФО, констатирует эксперт.

"Частично результаты немного превзошли наши прогнозы и консенсус аналитиков" - отмечает он.

Банк за год улучшил показатель достаточности капитала Н20.0 на 0,4 п.п., до 13,7%, что дает уверенность в выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, говорится в комментарии Жителева.

"Мы ожидаем дивиденды за 2025 год в размере 37,74 руб. на акцию, что на данный момент обеспечивает доходность 11,9%. Рекомендуем "покупать" акции Сбербанка с целевой ценой 393 руб." - пишет аналитик инвесткомпании.

