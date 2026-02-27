Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании публикации новой порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В четверг в Женеве прошла встреча между делегациями США и Украины, ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров провел переговоры с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил телеканал Sky News. Встреча прошла в преддверии нового раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, запланированных на начало марта в Вашингтоне, отметил Sky News.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились. Акции Nvidia подешевели на 5,5%, несмотря на сильную отчетность компании за минувший квартал. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль почти в два раза и зафиксировал рекордную выручку, а его прогноз на текущий квартал превзошел ожидания аналитиков. Этого, однако, оказалось недостаточно, чтобы ослабить беспокойство инвесторов, опасающихся формирования "пузыря" в сфере ИИ-разработок.

Доклад министерства труда США, опубликованный в четверг, показал увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе на 4 тыс. - до 212 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество заявок составило 208 тыс., а не 206 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок с объявленного ранее уровня до 215 тыс.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют позитивную динамику в пятницу. Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Это максимальный подъем с июня прошлого года. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,15%. Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Значение южнокорейского Kospi увеличивается на 0,36%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,25%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, инвесторы оценивают заявления по итогам состоявшихся в Женеве американо-иранских переговоров. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,55%, до $71,14 за баррель. В четверг контракт снизился в цене на 10 центов, до $70,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,6%, до $65,6 за баррель. Накануне цена фьючерса понизилась на 21 цент, до $65,21 за баррель.

Третий раунд переговоров с США принес успехи, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В частности, он сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций, передает телеканал "Аль-Джазира". При этом министр добавил, что разногласия между сторонами сохраняются, и четвертый раунд переговоров можно ожидать на следующей неделе.

Тем временем у берегов Ирана собрались значительные силы американского флота, включая около двух десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, более 200 боевых самолетов, а также несколько ударных подводных лодок. Эсминцы и подлодки несут в общей сложности более 500 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не знает, какое решение примет президент Дональд Трамп в отношении Ирана, описав возможные варианты, включая военные удары, "чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", и "решение проблемы дипломатическим путем".

Внимание нефтяного рынка теперь постепенно переключается на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,46 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,115 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 февраля снизился на 0,05% и составил 119,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 1237,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Атомэнергопром-001P-01" (+0,28%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,23%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,5%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,36%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ГПБ финанс" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-10Р объемом 20 млрд рублей.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 2 года на уровне 1,7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 1 млрд рублей прошел 25 февраля. Ставка фиксированных ежемесячных купонов установлена на уровне 20,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 22,84% годовых. Условия эмиссии предусматривают амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила величину спреда к значению индекса RUONIA по 10-летним облигациям серии 005Р-01 с переменными купонами на уровне 1,8% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля. Техразмещение предварительно запланировано на 2 марта. Минимальная сумма заявки составляет не менее 1,4 млн рублей.

ООО "ВИС финанс" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П11 объемом не более 2,5 млрд рублей на уровне 17% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля. Техразмещение запланировано на 3 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ГК "Пионер" 5 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних "зеленых" биржевых облигаций серии 002P-03 объемом 4,6 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда установлен на уровне 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ЛК "Роделен" 10 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на пятилетние облигации серии 002Р-05 объемом 500 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 600 базисных пунктов. Условиями эмиссии предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация, начиная с 7-го купона. Техразмещение запланировано на 12 марта. Физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора.

АО "Атомэнергопром" 11 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-11 со сроком обращения 3,75 года (1 тыс. 365 дней) объемом 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3,75 года + 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ЭнергоТехСервис" 12 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001P-09 с офертой через два года объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 19% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне не выше 20,75% годовых. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 32-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 16,72% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002Р-07 на уровне 14,6% годовых. Трехлетний выпуск на 20 млрд рублей был размещен в марте 2025 года по ставке ежемесячного купона 21,25% годовых до оферты с исполнением 11 марта 2026 года. Прием заявок на приобретение пройдет с 27 февраля по 5 марта включительно.

ПАО "Ростелеком" установило ставку 17-18-го купонов облигаций серии 001P-04R на уровне 14% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в марте 2018 года. Ставка текущего полугодового купона - 20,5% годовых. По выпуску 12 марта предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение пройдет со 2 по 6 марта.

ООО "Баррель" (Челябинск) установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 27% годовых. Трехлетний выпуск на 150 млн рублей размещался с марта по август 2025 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов составляла также 27% годовых. По выпуску 11 марта предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет со 2 по 6 марта. Данный выпуск компании - единственный в обращении.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 13-30-го купонов облигаций серии 002P-08 на уровне 22% годовых. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей размещался с марта по апрель 2025 года. Ставка текущего ежемесячного купона 29% годовых. По выпуску 23 марта предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение пройдет со 2 по 6 марта включительно.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 159 тыс. 102 облигации серии 001Р-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6,3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 2,5% займа. Выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 6,3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 года по ставке квартального купона 9,8% годовых. Ставки 13-18-го купонов переменные и рассчитываются по следующей формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2,5% годовых.