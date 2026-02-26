Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент представил сокращенную отчетность за 2025 год по МСФО.

"В целом, с учетом высоких темпов роста ЧПД, считаем отчетность позитивной. Акции Сбербанка торгуются с 0,8х P/BV 2025П, мы подтверждаем рейтинг "покупать", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.