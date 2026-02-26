"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Отчет эмитента за 4К и весь 2025 год по МСФО получился сильным и оказался немного лучше наших ожиданий. В IV квартале ключевой позитив - снижение резервов и падение стоимости риска. Это прямой сигнал об улучшении качества кредитного портфеля к концу года", - отмечают эксперты.

Несмотря на рост операционных расходов, банк удерживает высокую маржинальность и демонстрирует устойчивую рентабельность капитала (около 20%).

По итогам года Сбербанк заработал 1,7 трлн рублей чистой прибыли при ROE 22,7% - результат, который можно назвать успешным даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики, указывают в инвесткомпании.

Восстановление достаточности капитала до 13,7% усиливает устойчивость баланса и расширяет пространство для дивидендных выплат.

"2025 год в целом подтверждает статус Сбербанка как "всепогоднего" актива: масштаб, высокая прибыльность и контроль над рисками позволяют банку уверенно проходить текущий цикл. Ожидаем дивиденды в диапазоне 36,6-38,1 рубля на акцию. Наш таргет по бумагам - 361,2 рубля ("покупать")".

