Высокий темп роста выручки - важный фактор привлекательности акций Промомеда - "БКС МИ"

Высокий темп роста выручки - важный фактор привлекательности акций ПАО "Промомед", считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков.

Операционные результаты эмитента за 2025 год полностью оправдывают ожидания, констатирует эксперт.

"Промомед" также прогнозирует рентабельность по EBITDA в 2025 году на уровне 40%, и наш фокус сейчас на способности компании выполнить и эту цель. Финансовые результаты мы увидим 20-24 апреля", - отмечает он.

"У нас "позитивный" взгляд на акции компании. Выполнение прогнозов и значительный рост выручки указывают на способность ставить и достигать достаточно высокие цели по росту. Цель на 2026 год также выглядит амбициозно (+60%) и гипотетически позволит нарастить выручку "Промомеда" до 60 млрд руб., - пишет Булгаков в материале. - Считаем, что высокий темп роста выручки - важный фактор привлекательности бумаги. Раскрытый ранее высокий уровень продаж в январе 2026 года (+85%) пока подкрепляет наши ожидания дальнейшего роста в текущем году".

