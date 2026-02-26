"Финам" понизил рейтинг акций Exelon до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Exelon Corp. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,4 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Бумаги компании за последние месяцы выросли в цене на 11% на фоне сильных финансовых результатов за 2025 год, а также увеличения спроса на электроэнергию со стороны дата-центров из-за ИИ-бума, констатирует эксперт.

При этом, отмечает он, фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому оснований для пересмотра целевой цены вверх не видно.

Дополнительное давление на акции оказывает высокий уровень доходностей государственных облигаций США.

Однако бумаги могут вновь стать интересными для покупки в случае существенной коррекции, говорится в обзоре Абрамова.

Exelon Corp. - одна из крупнейших коммунальных компаний США, обслуживающая более 10,6 млн потребителей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.