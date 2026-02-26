Индекс Мосбиржи попытается уйти выше 2800п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается выйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Рынок продолжат тянуть вверх отдельные компании-экспортеры, которые будут отыгрывать ослабление рубля, отмечает эксперт.

"Лучше рынка" вновь могут оказаться компании цветмета, спрос сохранится в акциях "ФосАгро" и "префах" "Сургутнефтегаза", - указывает Зварич.

"Отметим, что в целом нефтегазовый сектор смотрится пока слабо, несмотря на закрепление нефти марки Brent выше $70 за баррель и ослабление рубля, что может быть вызвано слабым фундаменталом (ожидание профицита на рынке) и рисками перехода цен на нефть к снижению, - пишет аналитик ПСБ. - Среди корпоративных историй отметим публикацию отчетов Сбербанка, МКПАО "Озон" и ПАО "Ростелеком".

