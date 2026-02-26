Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании публикации новой порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сторонам переговоров по урегулированию ситуации на Украине удалось сузить круг обсуждаемых вопросов, остались "очень сложные". "У нас есть много людей, которые вложили в это (переговоры - ИФ) много энергии, и я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но, к сожалению, некоторые проблемы все еще остаются очень и очень сложными", - сказал Рубио журналистам.

По мнению госсекретаря США, украинский конфликт может быть решен только путем переговоров. Он считает, что США - "единственная страна в мире, которая может стать катализатором переговоров". "Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет этого сделать", - заявил Рубио.

При этом глава Госдепа отметил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично. "Он хочет, чтобы это закончилось, и он многое сделал. Он вложил в это большой политический капитал", - сказал госсекретарь.

Президентам России, США и Украины Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому стоит встречаться только для того, чтобы финализировать договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наверное, здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так. Но что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его (Зеленского - ИФ) заявления за последнюю неделю - с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее", - сказал Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Так Песков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что американцы надеются на встречу Путина и Зеленского, которая должна состояться перед трехсторонней встречей. Песков добавил: "Просто даже не надо анализировать их, просто надо вспомнить и задаться вопросом - есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию".

Территориальный вопрос остается самым сложным на пути украинского урегулирования, и встрече президентов РФ и Украины должна предшествовать скрупулезная работа экспертов, заявил пресс-секретарь главы российского государства. "Вопрос территорий - самый сложный, и, конечно, каким-то серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне", - сказал Песков.

Власти Украины прилагают все усилия не для поисков путей мирного урегулирования, а для получения европейских денег, по другим вопросам в Кремле не видят серьезного настроя Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ. "Что касается киевского режима, то они, я думаю, прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем так катаньем получить эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они, действительно, работают серьезно", - сказал Песков. "Серьезности в подходе к другим вопросам мы пока не видим", - добавил представитель Кремля.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, чему способствовал подъем котировок акций технологических компаний. Опасения по поводу окупаемости масштабных инвестиций в развитие искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ для бизнес-моделей множества отраслей отошли на второй план, уступив место оптимизму в отношении потенциальных преимуществ новой технологии.

В среду трейдеры находились в ожидании квартальных результатов Nvidia, которые должны были быть опубликованы уже после закрытия основной сессии. Участники рынка, делающие ставку на искусственный интеллект, надеялись увидеть доказательства того, что крупные инвестиции компании в этой сфере позитивно отражаются на ее прибыли. Котировки Nvidia выросли на 1,4% по итогам торгов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. Японский индекс Nikkei 225 к 8:43 МСК вырос на 0,2% - до 58684 пунктов. Ранее в ходе торгов его значение впервые превысило отметку в 59000 пунктов. Южнокорейский Kospi к 8:39 МСК поднялся на 2,7%. Банк Кореи в четверг принял решение оставить базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК опустился менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,2%, до $70,99 за баррель. В среду контракт вырос в цене на 8 центов, до $70,85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,14%, до $65,51 за баррель. Накануне цена фьючерса повысилась на 21 цент, до $65,42 за баррель.

В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,011 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 252 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, увеличились на 881 тыс. баррелей.

Рынок ждет встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Также инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где США наращивают военное присутствие в попытках заставить Иран отказаться от ядерной и ракетной программ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась всего в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,151 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 18,863 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 февраля вырос всего на 0,03% и составил 119,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1238,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,38%), "Новотранс-001Р-03" (+0,31%) и "СТМ-001Р-02" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,27%), "АФК Система-1Р-11" (-0,2%) и "РЖД-001P-20R" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило объем размещения 10-летнего флоатера серии БО-П23 на уровне 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 февраля без премаркетинга. Ставка 1-12-го купонов по нему установлена на уровне ключевой ставки Банка России (с нулевым спредом), объявлена годовая оферта. Техразмещение эмиссии пройдет 26 февраля. Ранее компания также провела сбор заявок на выпуск облигаций с фиксированными купонами серии БО-П22 объемом не менее 1 млрд рублей, однако уже после закрытия книги заявок перенесла размещение на неопределенный срок. Срок обращения "фикса" - 2,5 года с амортизацией. Финальный ориентир ставки ежемесячного купона по займу составил 18,75% годовых (доходность к погашению - 20,45% годовых).

АФК "Система" (MOEX: AFKS) зафиксировала объем размещения облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-12 на уровне 5,5 млрд рублей и перенесла размещение флоатера серии 002Р-13 на неопределенный срок. Финальный ориентир ставки купона бондов 002Р-12 установлен в размере 17,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 18,97% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру 002Р-13 - 475 базисных пунктов. Срок обращения выпусков - 5 лет, по ним предусмотрена оферта через 2 года. По флоатеру планировался ежемесячный плавающий купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Сбор заявок на два выпуска облигаций прошел 25 февраля. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 2 года объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 20,75% годовых. По займу будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 22,84% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 25 февраля. Условия эмиссии предусматривают амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Лазерные системы" (Санкт-Петербург) перенесло с 27 февраля на 2 марта сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 22% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года в размере не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) 10 марта планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 25% годовых (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 28,08% годовых). Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Борец Капитал" 12 марта с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска облигаций: 3-летний "фикс" серии 001Р-05 и 2-летний флоатер серии 001Р-06. Общий планируемый объем займов составит не менее 2 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентиры купонов будут определены позднее. Техразмещение запланировано на 16 марта. "Фикс" будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, флоатер - только для квалинвесторов. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Р-Вижн" 12 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона - не выше 17% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 18,39% годовых. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Племзавод "Пушкинское" допустило фактический дефолт по выплате 16-го купона и части номинальной стоимости выпуска облигаций БО-01. Размер обязательства по выплате купонного дохода за 16-й период - 1,3 млн рублей, обязательства по выплате части номинальной стоимости - 37,5 млн рублей. Владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по бумагам племзавода "Пушкинское" к лицу, предоставившему обеспечение в форме поручительства - ООО "Племзавод им. Ленина". Эмитент разместил 4-летний выпуск БО-01 объемом 375 млн рублей в мае 2023 года по ставке 14% годовых. С мая 2024 года по выпуску началась амортизация, 9 февраля компания должна была погасить последнюю амортизационную часть. 10 февраля компания также допустила технический дефолт при выплате 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на сумму 8,98 млн рублей. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов эмитента на 568,3 млн рублей.