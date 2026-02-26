Наполнение портфеля госбумаг - краткосрочные валютные облигации - ПСБ

Инвесторам на рынке госбумаг стоит держать в портфеле только краткосрочные валютные облигации срочностью до 1-1,5 лет и кредитным рейтингом не ниже "АА" на фоне анонса изменения бюджетного правила, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в на торгах в среду незначительно скорректировался - спрос перешел со вторичного рынка на первичный, констатирует эксперт.

Минфин на аукционах ОФЗ привлек 170 млрд руб., что несколько ниже необходимого объема (200+ млрд руб.) для выполнения квартального плана, но говорит о сохранении повышенного спроса на длинные госбумаги, отмечает Грицкевич.

"Обратим внимание на анонсированное изменение бюджетного правила, что потенциально может оказать давление на национальную валюту в текущем году. При умеренном движении курса существенной угрозы для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики не будет, однако инвесторам целесообразно снизить данный риск, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - В стратегии на 2026 год мы рекомендовали включение в портфель валютных облигаций с долей примерно 25%. Учитывая сохранение высоких ставок RUSFARCNY (выше 10% на среду, 25 февраля), рекомендуем к включению в портфель исключительно краткосрочные валютные облигации срочностью до 1-1,5 лет и кредитным рейтингом не ниже "АА".

