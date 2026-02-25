.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ подрос к 2800п по индексу МосБиржи в ожидании новостей о переговорах по Украине
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций, в то же время темпы роста промпроизводства ускорятся, пишут "Ведомости", ссылающиеся на экспертов ВЭБа, которые подготовили прогноз на 2026 г. по ключевым макроэкономическим показателям – ВВП,...
 
Власти обсуждают перестройку условий финансового обеспечения стартапов
Технологическому поиску подбирают кошелек. Потребность в создании в РФ «суверенного» рынка высокотехнологичных разработок из-за ухода западных компаний после 2022 года вынуждает власти изобретать новые меры поддержки инвестиций в хайтек с учетом их...
 
В РФ поставлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров
В России зафиксирован рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров и других устройств для подключения к интернету. По итогам 2025 года в стране было реализовано около 10 млн таких гаджетов. По сравнению с 2024-м спрос на них вырос на 30–60%, сообщили...
 
25 февраля 2026 года 19:42

Рынок акций РФ подрос к 2800п по индексу МосБиржи в ожидании новостей о переговорах по Украине

Москва. 25 февраля. Российский рынок акций в среду подрос на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, а также в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, при и этом сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $70,7 за баррель после роста днем выше $71,5).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2795,39 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1151,61 пункта (+0,9%); лидерами роста выступили акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +4,1% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 февраля, составил 76,4678 руб. (-16,64 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

ВТБ в IV квартале 2025 года заработал чистую прибыль в размере 121,3 млрд рублей, что на 31% ниже результата за аналогичный период предыдущего года, свидетельствует отчетность банка. В целом за 2025 год группа заработала 502,1 млрд рублей чистой прибыли против рекордных 551,4 млрд рублей в 2024 году (снижение на 8,9%).

Опубликованные результаты оказались чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную чистую прибыль на уровне 119,5 млрд рублей и годовую в 500,3 млрд рублей.

Как говорится в сообщении ВТБ, группа перевыполнила стратегический план по совокупной чистой прибыли за первые два года текущей трехлетней стратегии.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил на конференц-звонке с аналитиками, что менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в размере 50% от прибыли и считает правильным поддерживать такой размер выплат в долгосрочной перспективе. По словам Пьянова, в настоящее время идут консультации по дивидендам с ЦБ РФ, полная ясность будет в середине апреля.

В 2026 году ВТБ рассчитывает заработать 600-650 млрд рублей чистой прибыли, следует из презентации группы.

Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями "ЛУКОЙЛа", которая заканчивалась 26 февраля, до 25 августа текущего года, сообщило OFSI. Великобритания в октябре прошлого года включила "ЛУКОЙЛ" в санкционный список, но 27 ноября выдала лицензию на продолжение транзакций с зарубежными дочерними предприятиями компании.

Подешевели в среду акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Во вторник канадские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом. Как сообщается в пресс-релизе канадского правительства, Канада вводит также санкции против 100 судов из "российского теневого флота" (...), снижает "потолок цен" на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что 20-й пакет санкций против России принять удастся, а Украина сможет получить кредит на 90 млрд евро, сообщило агентство Bloomberg. "Мы предоставим Украине кредит на сумму 90 млрд евро тем или иным способом", - приводит Bloomberg ее слова. "Уверена, что 20-й пакет санкций ЕС против России примут", - подчеркнула она.

По данным СМИ, Венгрия и Словакия продолжают блокировать одобрение санкционного пакета.

Великобритания, которая ввела во вторник санкции в отношении "Транснефти" (MOEX: TRNF), исключила из санкционного списка нефтепровод "Дружба" до 14 октября 2027 года, говорится в документе OFSI. Нефтепровод "Дружба" проложен в Европу, российскую нефть по нему получают Венгрия и Словакия. Также по северной ветке нефтепровода поставляется казахстанская нефть в Германию.

Власти США пополнили санкционные списки по России еще тремя юридическими и четырьмя физическими лицами, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Согласно документу, санкции вводятся в связи с активностью в киберпространстве. В частности, под санкциями оказались зарегистрированные в ОАЭ компании Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ., а также ООО "Матрица".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду торговался в узком диапазоне, рынок консолидировался на подступах к рубежу 2800 пунктов - для рывка выше не хватает драйверов и общей уверенности. Однако и сценарий распродаж неактуален, так как у инвесторов улучшаются ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ и теплятся надежды на геополитический прорыв.

Дата и место нового раунда переговоров по Украине пока не объявлены. Глава Еврокомиссии призвала Украину ускорить возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, а Великобритания исключила из санкционного списка нефтепровод "Дружба" до октября 2027 г. Картина внешних рынков благоприятствовала выборочным покупкам. При этом рубль начал сдавать позиции к юаню, что необычно для периода налоговых платежей, отметил эксперт.

В четверг в Женеве США и Иран проведут очередной раунд переговоров по ядерной проблеме, возможен рост волатильности сырьевых котировок. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 февраля - колебания в коридоре 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, переговорный процесс по украинскому урегулированию проходит без прорывных новостей. ВТБ опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, показав перевыполнение плана по чистой прибыли. Тем не менее, перспектива высоких дивидендов ВТБ остается неопределенной. Несмотря на то, что менеджмент компании ориентируется на коэффициент выплат в 50%, нормативы достаточности капитала могут не позволить банку столь щедрые выплаты, считает эксперт.

Совет директоров ПАО "Группа компаний ПИК" обсудил проект новой дивидендной политики (от старой застройщик отказался в октябре), что привело к оживлению в акциях компании. Девелопер "Самолет" (MOEX: SMLT), ранее обращавшийся в правительство с просьбой о поддержке в размере 50 млрд руб., накануне получил от банков заверения о поддержке в случае необходимости. Акции крупнейшего российского производителя микроэлектроники ГК "Элемент" (SPB: ELMT) (+4,7%) подскочили на новостях об оферте миноритариям структурой Сбербанка.

В четверг финрезультаты по МСФО опубликуют Сбербанк, "Ростелеком" и "Озон" (MOEX: OZON), в пятницу - "Интер РАО", "Европлан" (MOEX: LEAS) и "РусГидро" (MOEX: HYDR) (по РСБУ). Также в пятницу, 27 февраля, совет директоров "НОВАТЭКа" рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2025 год. На 1 марта намечена встреча представителей восьми стран ОПЕК+, напомнил Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду торговался в сдержанном "плюсе", реагируя главным образом на отдельные корпоративные истории.

Бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" ждут деталей проекта дивидендной политики, который уже был рассмотрен на заседании совета директоров 20 февраля. Однако фактическая возможность выплаты дивидендов в ближайшие месяцы и даже годы, в связи с непростой ситуацией на рынке недвижимости и высокой ключевой ставкой ЦБ, остается под вопросом. Не исключено, что новая дивидендная политика "ПИКа" пока что будет носить скорее формальный характер. Акции застройщика с начала текущего года консолидируются в диапазоне 444-492 руб.

Западные фондовые площадки в среду сохраняли сдержанный оптимизм. Настроения в IT-секторе при этом во второй половине недели могут измениться в случае негативной реакции на отчетность Nvidia. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии стремились к сопротивлениям 2810 пунктов и 1150 пунктов соответственно, повышаясь главным образом на корпоративных факторах. Участники оценивают итоговые результаты крупнейших эмитентов за 2025 год, а акции ВТБ после публикации сильной отчетности отступили от пика дня, но все же завершили сессию в "плюсе". В четверг помимо других эмитентов годовую отчетность представит Сбербанк - кандидат на очередные рекордные дивиденды за 2025 год, отметила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций подрос на фоне ожиданий, связанных с объявлением места и даты трехсторонних переговоров России, США и Украины. Поддержку настроениям инвесторов оказывают ранее сделанные заявления специального посланника США Стива Уиткоффа о том, что следующий раунд переговоров по Украине, возможно, состоится в ближайшие 10 дней, может быть, во Флориде. Сдерживающим фактором остаются новости о введении Великобританией нового пакета санкций, направленного на ограничение доходов энергетического сектора, а также санкционные меры со стороны Новой Зеландии.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia поднялся на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE выросли на 0,7%, CAC 40 потерял менее 0,1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-1,1% во главе с Nasdaq).

Инфляция в Австралии в январе осталась на декабрьском уровне в 3,8%, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали рост цен на уровне 3,7%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 1,7% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, в котором содержатся окончательные данные. Динамика показателя совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков. Инфляция замедлилась по сравнению с 2% месяцем ранее и оказалась минимальной с сентября 2024 года.

На нефтяном рынке вечером в среду цены откатились вниз после выхода данных Минэнерго США о резком росте запасов нефти на прошлой неделе; рынок также ждет развития событий вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $70,67 за баррель (-0,1% и -1% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $65,34 за баррель (-0,4% и -1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей. Это максимальный рост с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года, отмечает Bloomberg. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 881 тыс. баррелей после сокращения на 1,095 млн баррелей неделей ранее.

Трамп заявил в обращении к Конгрессу США во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются удара по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+11,7% и +3,5% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,9% и +13,3% "префы"), "АПРИ" (MOEX: APRI) (+6,7%), ПАО "Элемент" (+4,7%, до 0,1374 рубля), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,2%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+3%), "АГ Кристалл" (+3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+2,9%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+2,7%).

Структура Сбербанка - ООО "Интегральные системы" - готова выкупить обыкновенные акции микроэлектронного холдинга "Элемент" в рамках ранее объявленной оферты по 0,1460 рубля за штуку. Об этом говорится в сообщении ООО на ленте раскрытия, опубликованном в среду.

Подросли акции ГК "Самолет" (+1%) на фоне сообщения Минфина РФ во вторник, что чиновники и банки-кредиторы девелопера не увидели у него, в январе обратившегося в правительство за господдержкой в размере 50 млрд рублей, драматических финансовых сложностей.

Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО "ГК "Самолет". По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК "Самолет" сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками, сообщило ведомство. "Самолету" рекомендовано "совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности", резюмировал Минфин.

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-12,8%), ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (-3%, до 140,14 рубля), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,5%) и ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,4%).

Выручка ПАО "Группа компаний "Базис" (ГК "Базис", головная структура одноименного разработчика системного ПО) в 2025 году по МСФО составила 6,3 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2024 году, говорится в сообщении компании. В 2025 году "Базис" получил чистую прибыль в размере 2,2 млрд рублей, что на 8,6% больше, чем в 2024 году.

В 2026 году ГК "Базис" ожидает роста выручки по МСФО на 30-40%, сообщила компания.

Менеджмент "Базиса" может предложить совету директоров рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 2025 год в размере 50% от скорректированного NIC за 2025 год, или 7,2 рубля на одну акцию, говорится в сообщении. По итогам 2025 года показатель скорр. NIC компании составил 2,37 млрд рублей, увеличившись на 33%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,45 млрд рублей (из них 17,21 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,12 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 февраля 2026 года 19:29
Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне новостей о возможном ужесточении бюджетного правила
Москва. 25 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне новостей о возможном ужесточении параметров бюджетного правила и состоянии бюджета РФ.    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 19:01
"Велес Капитал" начал анализ HeadHunter с рекомендацией "покупать" для акций компании
"Велес Капитал" начал анализ МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с рекомендацией "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Прогнозная стоимость акций, рассчитанная экспертами, установлена на уровне 5224 руб. за бумагу. "HeadHunter сегодня - это...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:31
"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в марте
"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в марте, сообщается в комментарии аналитиков. В топ-10 вошли бумаги "Т-Технологий", Сбербанка, "НОВАТЭКа", "Яндекса", "Промомеда", "ИКС 5", "Новабев Групп", "Норильского никеля", "Группы Позитив" и "Транснефти". "I квартал 2026 года...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 18:00
Дивиденды по акциям ВТБ за 2025г могут составить от 9,7 до 13,6 руб./акцию - "Т-Инвестиции"
Дивиденды по акциям ВТБ по итогам 2025 года могут составить от 9,7 до 13,6 рубля на акцию, доходность - на уровне 11-16%, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год нейтрально. Чистая прибыль достигла целевого уровня...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 17:36
"Финам" повысил прогнозную цену акций NetEase до HKD216,45
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций NetEase Inc. до 216,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 20,7% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Цена ADR эмитента повышена инвесткомпанией до $138,91 за...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 17:09
Перспективы выплат дивидендов по акциям ЛСР неопределенные - "Велес Капитал"
Перспективы выплат дивидендов по акциям "Группы ЛСР" неопределенные на фоне усложнения ее финансовой ситуации, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год, согласно которым стоимость...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 16:32
Цена акций Базиса может уйти выше 200 руб. в течение года - "ВТБ Моя Аналитика"
Цена акций ПАО "Базис" может подняться выше уровня в 200 рублей за штуку в течение года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Отчетность эмитента за 2025 год по МСФО вышла, безусловно, позитивной, констатируют эксперты. Компания ожидает увеличения выручки по итогам 2026 года на...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 16:01
Акции Черкизово справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Группа Черкизово" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты умеренно положительно оценивают финансовые результаты компании за 2025 год, которые оказались лучше ожиданий. Эмитент продолжает наращивать производственные...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 15:31
Цена акций Home Depot может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Home Depot Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента прибавила во вторник 2% после публикации отчетности за 4К25, констатируют эксперты. Скорректированная прибыль в размере $2,72 на акцию и выручка в $38,2...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на подрастающую нефть
Москва. 25 февраля. Китайский юань повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет, несмотря на подрастающую нефть.    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 15:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций ММК до 35 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 41,8 руб. до 35 руб. за штуку с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 26 февраля ММК представит финансовые результаты по МСФО за...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 14:51
Инвестбанк "Синара" поднял оценку акций Полюса на 28%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость акций "Полюса" с 2730 до 3500 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики обновили модель оценки "Полюса" после пересмотра своих ожиданий по ценам на золото в...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 14:40
"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Яндекса на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Яндекса" с 6000 до 6250 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечают аналитики, результаты "Яндекса" (MOEX: YDEX) за четвертый квартал и полный финансовый 2025 год...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 14:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Промомеда на уровне 654,4 рубля
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Промомед" на уровне 654,4 рубля и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Операционные результаты фармацевтической компании за 2025 год выглядят сильными, - пишут эксперты. - Выручка выросла - компания не...    читать дальше
.
25 февраля 2026 года 14:02
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 109 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 109 рублей за бумагу на горизонте 12 месмяцев, что предполагает потенциал роста на 24%, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.