Рынок акций РФ подрос к 2800п по индексу МосБиржи в ожидании новостей о переговорах по Украине

Москва. 25 февраля. Российский рынок акций в среду подрос на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, а также в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, при и этом сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $70,7 за баррель после роста днем выше $71,5).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2795,39 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1151,61 пункта (+0,9%); лидерами роста выступили акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +4,1% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 февраля, составил 76,4678 руб. (-16,64 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

ВТБ в IV квартале 2025 года заработал чистую прибыль в размере 121,3 млрд рублей, что на 31% ниже результата за аналогичный период предыдущего года, свидетельствует отчетность банка. В целом за 2025 год группа заработала 502,1 млрд рублей чистой прибыли против рекордных 551,4 млрд рублей в 2024 году (снижение на 8,9%).

Опубликованные результаты оказались чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную чистую прибыль на уровне 119,5 млрд рублей и годовую в 500,3 млрд рублей.

Как говорится в сообщении ВТБ, группа перевыполнила стратегический план по совокупной чистой прибыли за первые два года текущей трехлетней стратегии.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил на конференц-звонке с аналитиками, что менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в размере 50% от прибыли и считает правильным поддерживать такой размер выплат в долгосрочной перспективе. По словам Пьянова, в настоящее время идут консультации по дивидендам с ЦБ РФ, полная ясность будет в середине апреля.

В 2026 году ВТБ рассчитывает заработать 600-650 млрд рублей чистой прибыли, следует из презентации группы.

Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями "ЛУКОЙЛа", которая заканчивалась 26 февраля, до 25 августа текущего года, сообщило OFSI. Великобритания в октябре прошлого года включила "ЛУКОЙЛ" в санкционный список, но 27 ноября выдала лицензию на продолжение транзакций с зарубежными дочерними предприятиями компании.

Подешевели в среду акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Во вторник канадские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом. Как сообщается в пресс-релизе канадского правительства, Канада вводит также санкции против 100 судов из "российского теневого флота" (...), снижает "потолок цен" на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что 20-й пакет санкций против России принять удастся, а Украина сможет получить кредит на 90 млрд евро, сообщило агентство Bloomberg. "Мы предоставим Украине кредит на сумму 90 млрд евро тем или иным способом", - приводит Bloomberg ее слова. "Уверена, что 20-й пакет санкций ЕС против России примут", - подчеркнула она.

По данным СМИ, Венгрия и Словакия продолжают блокировать одобрение санкционного пакета.

Великобритания, которая ввела во вторник санкции в отношении "Транснефти" (MOEX: TRNF), исключила из санкционного списка нефтепровод "Дружба" до 14 октября 2027 года, говорится в документе OFSI. Нефтепровод "Дружба" проложен в Европу, российскую нефть по нему получают Венгрия и Словакия. Также по северной ветке нефтепровода поставляется казахстанская нефть в Германию.

Власти США пополнили санкционные списки по России еще тремя юридическими и четырьмя физическими лицами, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Согласно документу, санкции вводятся в связи с активностью в киберпространстве. В частности, под санкциями оказались зарегистрированные в ОАЭ компании Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ., а также ООО "Матрица".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду торговался в узком диапазоне, рынок консолидировался на подступах к рубежу 2800 пунктов - для рывка выше не хватает драйверов и общей уверенности. Однако и сценарий распродаж неактуален, так как у инвесторов улучшаются ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ и теплятся надежды на геополитический прорыв.

Дата и место нового раунда переговоров по Украине пока не объявлены. Глава Еврокомиссии призвала Украину ускорить возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, а Великобритания исключила из санкционного списка нефтепровод "Дружба" до октября 2027 г. Картина внешних рынков благоприятствовала выборочным покупкам. При этом рубль начал сдавать позиции к юаню, что необычно для периода налоговых платежей, отметил эксперт.

В четверг в Женеве США и Иран проведут очередной раунд переговоров по ядерной проблеме, возможен рост волатильности сырьевых котировок. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 февраля - колебания в коридоре 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, переговорный процесс по украинскому урегулированию проходит без прорывных новостей. ВТБ опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, показав перевыполнение плана по чистой прибыли. Тем не менее, перспектива высоких дивидендов ВТБ остается неопределенной. Несмотря на то, что менеджмент компании ориентируется на коэффициент выплат в 50%, нормативы достаточности капитала могут не позволить банку столь щедрые выплаты, считает эксперт.

Совет директоров ПАО "Группа компаний ПИК" обсудил проект новой дивидендной политики (от старой застройщик отказался в октябре), что привело к оживлению в акциях компании. Девелопер "Самолет" (MOEX: SMLT), ранее обращавшийся в правительство с просьбой о поддержке в размере 50 млрд руб., накануне получил от банков заверения о поддержке в случае необходимости. Акции крупнейшего российского производителя микроэлектроники ГК "Элемент" (SPB: ELMT) (+4,7%) подскочили на новостях об оферте миноритариям структурой Сбербанка.

В четверг финрезультаты по МСФО опубликуют Сбербанк, "Ростелеком" и "Озон" (MOEX: OZON), в пятницу - "Интер РАО", "Европлан" (MOEX: LEAS) и "РусГидро" (MOEX: HYDR) (по РСБУ). Также в пятницу, 27 февраля, совет директоров "НОВАТЭКа" рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2025 год. На 1 марта намечена встреча представителей восьми стран ОПЕК+, напомнил Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду торговался в сдержанном "плюсе", реагируя главным образом на отдельные корпоративные истории.

Бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" ждут деталей проекта дивидендной политики, который уже был рассмотрен на заседании совета директоров 20 февраля. Однако фактическая возможность выплаты дивидендов в ближайшие месяцы и даже годы, в связи с непростой ситуацией на рынке недвижимости и высокой ключевой ставкой ЦБ, остается под вопросом. Не исключено, что новая дивидендная политика "ПИКа" пока что будет носить скорее формальный характер. Акции застройщика с начала текущего года консолидируются в диапазоне 444-492 руб.

Западные фондовые площадки в среду сохраняли сдержанный оптимизм. Настроения в IT-секторе при этом во второй половине недели могут измениться в случае негативной реакции на отчетность Nvidia. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии стремились к сопротивлениям 2810 пунктов и 1150 пунктов соответственно, повышаясь главным образом на корпоративных факторах. Участники оценивают итоговые результаты крупнейших эмитентов за 2025 год, а акции ВТБ после публикации сильной отчетности отступили от пика дня, но все же завершили сессию в "плюсе". В четверг помимо других эмитентов годовую отчетность представит Сбербанк - кандидат на очередные рекордные дивиденды за 2025 год, отметила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций подрос на фоне ожиданий, связанных с объявлением места и даты трехсторонних переговоров России, США и Украины. Поддержку настроениям инвесторов оказывают ранее сделанные заявления специального посланника США Стива Уиткоффа о том, что следующий раунд переговоров по Украине, возможно, состоится в ближайшие 10 дней, может быть, во Флориде. Сдерживающим фактором остаются новости о введении Великобританией нового пакета санкций, направленного на ограничение доходов энергетического сектора, а также санкционные меры со стороны Новой Зеландии.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia поднялся на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE выросли на 0,7%, CAC 40 потерял менее 0,1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-1,1% во главе с Nasdaq).

Инфляция в Австралии в январе осталась на декабрьском уровне в 3,8%, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали рост цен на уровне 3,7%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 1,7% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, в котором содержатся окончательные данные. Динамика показателя совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков. Инфляция замедлилась по сравнению с 2% месяцем ранее и оказалась минимальной с сентября 2024 года.

На нефтяном рынке вечером в среду цены откатились вниз после выхода данных Минэнерго США о резком росте запасов нефти на прошлой неделе; рынок также ждет развития событий вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $70,67 за баррель (-0,1% и -1% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $65,34 за баррель (-0,4% и -1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей. Это максимальный рост с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года, отмечает Bloomberg. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 881 тыс. баррелей после сокращения на 1,095 млн баррелей неделей ранее.

Трамп заявил в обращении к Конгрессу США во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются удара по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+11,7% и +3,5% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,9% и +13,3% "префы"), "АПРИ" (MOEX: APRI) (+6,7%), ПАО "Элемент" (+4,7%, до 0,1374 рубля), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,2%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+3%), "АГ Кристалл" (+3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+2,9%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+2,7%).

Структура Сбербанка - ООО "Интегральные системы" - готова выкупить обыкновенные акции микроэлектронного холдинга "Элемент" в рамках ранее объявленной оферты по 0,1460 рубля за штуку. Об этом говорится в сообщении ООО на ленте раскрытия, опубликованном в среду.

Подросли акции ГК "Самолет" (+1%) на фоне сообщения Минфина РФ во вторник, что чиновники и банки-кредиторы девелопера не увидели у него, в январе обратившегося в правительство за господдержкой в размере 50 млрд рублей, драматических финансовых сложностей.

Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО "ГК "Самолет". По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК "Самолет" сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками, сообщило ведомство. "Самолету" рекомендовано "совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности", резюмировал Минфин.

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-12,8%), ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (-3%, до 140,14 рубля), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,5%) и ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,4%).

Выручка ПАО "Группа компаний "Базис" (ГК "Базис", головная структура одноименного разработчика системного ПО) в 2025 году по МСФО составила 6,3 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2024 году, говорится в сообщении компании. В 2025 году "Базис" получил чистую прибыль в размере 2,2 млрд рублей, что на 8,6% больше, чем в 2024 году.

В 2026 году ГК "Базис" ожидает роста выручки по МСФО на 30-40%, сообщила компания.

Менеджмент "Базиса" может предложить совету директоров рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 2025 год в размере 50% от скорректированного NIC за 2025 год, или 7,2 рубля на одну акцию, говорится в сообщении. По итогам 2025 года показатель скорр. NIC компании составил 2,37 млрд рублей, увеличившись на 33%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,45 млрд рублей (из них 17,21 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,12 млрд рублей на акции "Норникеля").