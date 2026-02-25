.
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций, в то же время темпы роста промпроизводства ускорятся, пишут "Ведомости", ссылающиеся на экспертов ВЭБа, которые подготовили прогноз на 2026 г. по ключевым макроэкономическим показателям – ВВП,...
 
Власти обсуждают перестройку условий финансового обеспечения стартапов
Технологическому поиску подбирают кошелек. Потребность в создании в РФ «суверенного» рынка высокотехнологичных разработок из-за ухода западных компаний после 2022 года вынуждает власти изобретать новые меры поддержки инвестиций в хайтек с учетом их...
 
В РФ поставлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров
В России зафиксирован рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров и других устройств для подключения к интернету. По итогам 2025 года в стране было реализовано около 10 млн таких гаджетов. По сравнению с 2024-м спрос на них вырос на 30–60%, сообщили...
 
25 февраля 2026 года 19:29

Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне новостей о возможном ужесточении бюджетного правила

Москва. 25 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне новостей о возможном ужесточении параметров бюджетного правила и состоянии бюджета РФ.

Поддержку рублю оказывал спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2905 руб., что на 23,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара с 26 февраля на 16,64 копейки, до 76,4678 руб./$1, и опустил курс евро на 26,1 копейки, до 90,3211 руб./EUR1.

"Рубль в среду заметно опустился в паре с юанем, полагаем, что негативная динамика была подчинена сразу нескольким факторам. Во-первых, после завершения каникул в Китае могли активизироваться импортеры, что усилило спрос на валюту. Кроме того, давление на участников рынка может оказывать очередной виток неопределенности относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. И наконец, испортить настроение игрокам могли свежие данные по росту дефицита бюджета РФ и вероятности ужесточения бюджетного правила. В целом это могло привести к тому, что спрос экспортеров на рублевую ликвидность при подготовке к налоговым выплатам февраля не смог нивелировать совокупный эффект негативных факторов на динамику нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

РФ готовится вновь ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал глава Минфина Антон Силуанов журналистам по итогам отчета правительства в Госдуме.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - заявил он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

"Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства", - сказал Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин, члены правительства и руководство ЦБ РФ на многочасовом совещании во вторник обсудили подходы к финансированию дефицита федерального бюджета, сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в рамках отчета правительства в Госдуме. Это совещание не было публичным, пресс-служба президента не анонсировала его проведение.

"То, что касается выбора - как финансировать возникающий дефицит федерального бюджета, то, знаете, мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председателя ЦБ), коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились, все вместе - каким образом выбрать наилучшее решение для страны", - сказал Мишустин.

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом в размере 1,72 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Доходы бюджета в январе снизились на 11,6% год к году и составили 2,362 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы упали вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 393 млрд рублей на фоне снижения цен на нефть. Также они были ниже базовых нефтегазовых доходов, которые составили 576 млрд рублей. В связи с этим средства Фонда национального благосостояния в объеме недополученных нефтегазовых доходов были использованы в целях финансирования дефицита.

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее сообщал, что федеральный бюджет в начале года может иметь существенный дефицит из-за недополучения нефтегазовых доходов и значительного авансирования расходов.

В целом на 2026 год запланированы доходы федерального бюджета в размере 40,283 трлн рублей, расходы - 44,07 трлн рублей.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $70,72 за баррель, что на 0,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,34%, до $65,4 за баррель.

В США коммерческие запасы нефти на неделе, которая завершилась 20 февраля, подскочили на 15,989 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Это максимальный рост с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года, отмечает Bloomberg.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина за неделю уменьшились на 1,011 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 252 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 881 тыс. баррелей после сокращения на 1,095 млн баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 25 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник поднялась на 1 базисный пункт, до 15,31%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт и в среду составили 15,53%, 16,08% и 16,95% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


