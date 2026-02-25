"Велес Капитал" начал анализ HeadHunter с рекомендацией "покупать" для акций компании

"Велес Капитал" начал анализ МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с рекомендацией "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

Прогнозная стоимость акций, рассчитанная экспертами, установлена на уровне 5224 руб. за бумагу.

"HeadHunter сегодня - это крупнейшая в России площадка, объединяющая соискателей и работодателей, - пишет эксперт. - Показатели компании напрямую отражают состояние отечественного рынка труда, на котором, несмотря на волатильность, сохраняется структурный дефицит. Мы полагаем, что улучшение конъюнктуры и рост экономической активности по мере снижения ключевой ставки приведут к реализации отложенного спроса на кадры. Такая ситуация позволит существенно улучшить динамику продаж HeadHunter в конце 2026 года и в 2027 году".

При этом компания демонстрирует лучшие в отрасли показатели рентабельности и конверсии EBITDA в денежный поток, отмечает Михайлин. Низкие потребности бизнеса группы в инвестициях, по мнению стратега, позволят выплачивать дивиденды с доходностью более 16%. В будущем дополнительным позитивным фактором для инвестиционного профиля компании могут стать новые сделки M&A.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.