Дивиденды по акциям ВТБ за 2025г могут составить от 9,7 до 13,6 руб./акцию - "Т-Инвестиции"

Дивиденды по акциям ВТБ по итогам 2025 года могут составить от 9,7 до 13,6 рубля на акцию, доходность - на уровне 11-16%, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Егора Дахтлера.

"Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год нейтрально. Чистая прибыль достигла целевого уровня менеджмента и превысила 500 млрд рублей за год. Чистый процентный доход все еще снижается год к году, однако восстановление процентной маржи продолжается и, вероятно, станет ключевым драйвером роста выручки в 2026 году. Рост операционных расходов приемлемый, стоимость риска (отчисления в резервы) незначительно выше ожиданий", - указывает эксперт.

Достаточность капитала (один из основных критериев для выплаты дивидендов) остается невысокой, отмечает Дахтлер. Норматив Н20.0 на конец 2025 года составил 9,8% при минимуме 9,2%.

"Прогнозируем дивиденды ВТБ в диапазоне от 25 до 35% от чистой прибыли или от 9,7 до 13,6 рубля на акцию. Такая выплата предполагает доходность на уровне 11-16%", - пишет аналитик брокера в комментарии.

