Акции Черкизово справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Черкизово" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты умеренно положительно оценивают финансовые результаты компании за 2025 год, которые оказались лучше ожиданий.

Эмитент продолжает наращивать производственные мощности и выручку, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и высокие процентные ставки, отмечают аналитики. В то же время, обращают внимание они, высокая долговая нагрузка давит на бизнес компании и его развитие.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.