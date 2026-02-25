"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций ММК до 35 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 41,8 руб. до 35 руб. за штуку с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

26 февраля ММК представит финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и весь 2025 год. Аналитки "Велес Капитала" ожидают, что в 4К25 компания сократит выручку на 12,3% г/г, до 145,3 млрд руб., на фоне падения внутренних цен на металлопродукцию. EBITDA ММК снизится на 19,1% г/г, до 18,9 млрд руб., с рентабельностью 13,0% против 14,1% годом ранее. В то же время квартальный FCF удержится в положительной зоне и составит 8,6 млрд руб. в результате сокращения CAPEX и высвобождения оборотного капитала.

"Мы полагаем, что вследствие сохранения неблагоприятной конъюнктуры внутреннего рынка стали ММК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, - указывает Данилов. - Мы понижаем целевую цену для бумаг компании до 35,0 руб. с сохранением рекомендации "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.