"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Яндекса на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Яндекса" с 6000 до 6250 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечают аналитики, результаты "Яндекса" (MOEX: YDEX) за четвертый квартал и полный финансовый 2025 год оказались чуть выше консенсуса рынка и собственных прогнозов.

"Компании удалось немного превзойти свои цели и по выручке, и по рентабельности. Замедление роста в сегменте поисковых сервисов и ИИ на фоне текущих сложностей на рекламном рынке было компенсировано высокими темпами роста в других областях. В сложных макроэкономических условиях компания продолжает фокусироваться на операционной эффективности, в частности в райдтехе и e-com. Поэтому рентабельность скорректированной EBITDA растет даже на фоне инвестиций в новые бизнес-сегменты", - пишут анвалитики "Т-Инвестиций".

По итогам 2026 года менеджмент "Яндекса" ждет, что выручка увеличится на 20%, а скорректированная EBITDA составит 350 млрд рублей (+25%). Как полагают аналитики, ожидания компании выглядят скромно.

"Компания консервативно подошла к прогнозам роста выручки, учитывая все еще сложную макроэкономическую конъюнктуру. Одновременно с этим мы видим, что рентабельность по скорректированной EBITDA должна вырасти всего на 1 п.п. Это говорит о том, что компания продолжит активно вкладываться в новые бизнес-направления", - считают эксперты.

Текущая стоимость акций "Яндекса" составляет порядка 4807,5 рубля за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.