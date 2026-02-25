"ВТБ Мои Инвестиции" ожидают роста выручки Циана в 2026г до 25% г/г

"ВТБ Мои Инвестиции" ожидают в 2026г роста выручки МКПАО "Циан" до 25% г/г против +18% г/г в 2025 году, сообщается в комментарии начальника управления торговых операций Сергея Селютина.

"В декабре компания "Циан" заплатила крупный дивиденд в 104 руб. Цена акций упала существенно больше, чем на размер дивиденда, - напоминает стратег. - Однако в последние дни бумага демонстрирует признаки разворота вверх. Во-первых, снижение ключевой ставки способствует оживлению рынка недвижимости и спроса на услуги "Циана". Во-вторых, новость о повышении тарифов компании вернула интерес к бумаге".

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" ожидают, что в 2026 году произойдет ускорение роста выручки компании до 25% г/г против +18% г/г в 2025 году. Наиболее заметное улучшение динамики финансовых показателей можно ожидать во 2-м полугодии 2026 года на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки, но следует иметь в виду, что рынок часто склонен заранее закладывать в цену предстоящие события.

Ближайшие новостные триггеры - финансовая отчетность за 2025 год, которая будет опубликована в конце марта-конце апреля, и выплата дивиденда в размере 50 руб. на акцию в середине года, согласно обещаниям менеджмента. Акции "Циана" могут попытаться закрыть декабрьский дивидендный гэп, полагает Селютин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.