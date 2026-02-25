.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций, в то же время темпы роста промпроизводства ускорятся, пишут "Ведомости", ссылающиеся на экспертов ВЭБа, которые подготовили прогноз на 2026 г. по ключевым макроэкономическим показателям – ВВП,...
 
Власти обсуждают перестройку условий финансового обеспечения стартапов
Технологическому поиску подбирают кошелек. Потребность в создании в РФ «суверенного» рынка высокотехнологичных разработок из-за ухода западных компаний после 2022 года вынуждает власти изобретать новые меры поддержки инвестиций в хайтек с учетом их...
 
В РФ поставлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров
В России зафиксирован рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров и других устройств для подключения к интернету. По итогам 2025 года в стране было реализовано около 10 млн таких гаджетов. По сравнению с 2024-м спрос на них вырос на 30–60%, сообщили...
 
25 февраля 2026 года 09:10

Nikkei 225 обновил рекорд

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги вторника. Рынки акций Азии уверенно растут в среду, японский индекс обновил рекорд. Цены на нефть повышаются в среду утром, Brent торгуется на уровне $71,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, почти восстановившись после падения по итогам предыдущей сессии.

В понедельник основные индексы США упали более чем на 1% из-за неопределенности в политике пошлин и ввиду опасений за устойчивость ИИ-сектора.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины на весь импорт из всех стран мира в размере 10%. Это решение вступило в силу во вторник. Трамп также говорил, что базовая пошлина будет повышена до 15%, однако сроки действия такой меры и дата ее вступления в силу остаются под вопросом.

"Прямые последствия пошлин могут оказаться временными с денежно-кредитной точки зрения, но отсутствие ясности в отношении их длительности и масштаба поддерживает повышенный уровень волатильности", - сказал старший аналитик брокерской компании XS.com Антонио Ди Джакомо.

Решение Верховного суда США признать незаконными введенные Трампом в прошлом году пошлины может способствовать охлаждению инфляции, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. При этом он отметил, что хотел бы видеть больше свидетельств замедления роста потребительских цен, прежде чем поддерживать дальнейшее снижение ключевой процентной ставки.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый организацией Conference Board, в феврале повысился до 91,2 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в феврале индикатор составит 87 пунктов, по данным Trading Economics.

Также участники рынка следили за новостями из корпоративного сектора.

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подорожали на 8,8% на новости, что Meta Platforms (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) приняла решение закупить у AMD процессоры на сумму до $60 млрд в течение пяти лет.

Цена бумаг Home Depot Inc. (SPB: HD) поднялась на 2%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта сократил чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость акций Keurig Dr Pepper выросла на 4,2%. Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих получил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года и увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Капитализация Keysight Technologies подскочила на 23% благодаря сильному прогнозу этого производителя электрического оборудования на второй финквартал.

Американская компания Hims & Hers Health Inc., работающая в сфере телемедицины, наоборот, дала слабый прогноз для выручки на текущий квартал, и ее рыночная стоимость снизилась на 0,4%.

Акции Warner Bros. Discovery (WBD) прибавили в цене 0,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - 2,7%, бумаги Paramount Skydance подешевели на 1,6%. WBD сообщила о получении обновленного предложения о покупке от Paramount, но не раскрыла его условия. Заключенное ранее с Netflix соглашение остается в силе, и совет директоров по-прежнему рекомендует акционерам эту сделку.

Позднее на этой неделе будет обнародована отчетность Nvidia Corp. (SPB: NVDA), крупнейшей по капитализации компании мира.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,76% и составил 49174,5 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 4,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,77% - до 6890,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,04% и завершил торги на уровне 22863,68 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, дорожающие на 5,7%.

Рыночная стоимость Haidilao International Holding повышается на 5,6%, China Resources Land - на 3,6%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - на 3,5%, Anta Sports Products - на 3,1%.

Капитализация WH Group уменьшается на 3,1%, Zhongsheng Group Holdings - на 2,6%, Xinyi Solar Holdings - на 2,2%, CK Infrastructure Holdings - на 2%, CLP Holdings - на 1,8%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,6% и в ходе сессии обновило рекорд.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги SCREEN Holdings (+8,5%).

Рыночная стоимость Sumitomo Metal Mining, Mitsui Kinzoku и Advantest растет на 7%, Yaskawa Electric - на 6,6%.

Цена бумаг Nippon Steel уменьшается на 5,3% после решения компании разместить конвертируемые бонды на 600 млрд иен ($3,85 млрд).

Resona Holdings сокращает капитализацию на 4,1%, Takashimaya - на 3,9%, Mizuho Financial Group - на 3,5%, Shizuoka Financial Group - на 3,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 2,1%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 2%, SK Hynix - на 1,7%, Posco - на 2,1%, Korean Air Lines - на 9,1%, Hyundai Motor - на 10%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,2%.

Инфляция в Австралии в январе осталась на декабрьском уровне в 3,8%, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали рост цен на уровне 3,7%, по данным Trading Economics.

Капитализация BHP поднялась на 3,2%, Rio Tinto - на 2,1%.

Цены на нефть повышаются в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,22 за баррель, что на $0,45 (0,64%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,72 (1%), до $70,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,41 (0,62%), до $66,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $0,68 (1%), до $65,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу США во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что они нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

"Сохранение неопределенности означает, что рынок продолжит закладывать крупную премию за риск и оставаться чувствительным к любым свежим новостям", - говорится в обзоре экспертов ING.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 18:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 11,4 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 февраля 2026 года 19:42
Рынок акций РФ подрос к 2800п по индексу МосБиржи в ожидании новостей о переговорах по Украине
Москва. 25 февраля. Российский рынок акций в среду подрос на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, а также в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, при и этом сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $70,7 за баррель после роста днем выше $71,5).    читать дальше
25 февраля 2026 года 19:29
Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне новостей о возможном ужесточении бюджетного правила
Москва. 25 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне новостей о возможном ужесточении параметров бюджетного правила и состоянии бюджета РФ.    читать дальше
25 февраля 2026 года 19:01
"Велес Капитал" начал анализ HeadHunter с рекомендацией "покупать" для акций компании
"Велес Капитал" начал анализ МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с рекомендацией "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Прогнозная стоимость акций, рассчитанная экспертами, установлена на уровне 5224 руб. за бумагу. "HeadHunter сегодня - это...    читать дальше
25 февраля 2026 года 18:31
"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в марте
"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в марте, сообщается в комментарии аналитиков. В топ-10 вошли бумаги "Т-Технологий", Сбербанка, "НОВАТЭКа", "Яндекса", "Промомеда", "ИКС 5", "Новабев Групп", "Норильского никеля", "Группы Позитив" и "Транснефти". "I квартал 2026 года...    читать дальше
25 февраля 2026 года 18:00
Дивиденды по акциям ВТБ за 2025г могут составить от 9,7 до 13,6 руб./акцию - "Т-Инвестиции"
Дивиденды по акциям ВТБ по итогам 2025 года могут составить от 9,7 до 13,6 рубля на акцию, доходность - на уровне 11-16%, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год нейтрально. Чистая прибыль достигла целевого уровня...    читать дальше
25 февраля 2026 года 17:36
"Финам" повысил прогнозную цену акций NetEase до HKD216,45
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций NetEase Inc. до 216,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 20,7% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Цена ADR эмитента повышена инвесткомпанией до $138,91 за...    читать дальше
25 февраля 2026 года 17:09
Перспективы выплат дивидендов по акциям ЛСР неопределенные - "Велес Капитал"
Перспективы выплат дивидендов по акциям "Группы ЛСР" неопределенные на фоне усложнения ее финансовой ситуации, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год, согласно которым стоимость...    читать дальше
25 февраля 2026 года 16:32
Цена акций Базиса может уйти выше 200 руб. в течение года - "ВТБ Моя Аналитика"
Цена акций ПАО "Базис" может подняться выше уровня в 200 рублей за штуку в течение года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Отчетность эмитента за 2025 год по МСФО вышла, безусловно, позитивной, констатируют эксперты. Компания ожидает увеличения выручки по итогам 2026 года на...    читать дальше
25 февраля 2026 года 16:01
Акции Черкизово справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Группа Черкизово" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты умеренно положительно оценивают финансовые результаты компании за 2025 год, которые оказались лучше ожиданий. Эмитент продолжает наращивать производственные...    читать дальше
25 февраля 2026 года 15:31
Цена акций Home Depot может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Home Depot Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента прибавила во вторник 2% после публикации отчетности за 4К25, констатируют эксперты. Скорректированная прибыль в размере $2,72 на акцию и выручка в $38,2...    читать дальше
25 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на подрастающую нефть
Москва. 25 февраля. Китайский юань повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет, несмотря на подрастающую нефть.    читать дальше
25 февраля 2026 года 15:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций ММК до 35 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 41,8 руб. до 35 руб. за штуку с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 26 февраля ММК представит финансовые результаты по МСФО за...    читать дальше
25 февраля 2026 года 14:51
Инвестбанк "Синара" поднял оценку акций Полюса на 28%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость акций "Полюса" с 2730 до 3500 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики обновили модель оценки "Полюса" после пересмотра своих ожиданий по ценам на золото в...    читать дальше
25 февраля 2026 года 14:40
"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Яндекса на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Яндекса" с 6000 до 6250 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечают аналитики, результаты "Яндекса" (MOEX: YDEX) за четвертый квартал и полный финансовый 2025 год...    читать дальше
25 февраля 2026 года 14:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Промомеда на уровне 654,4 рубля
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Промомед" на уровне 654,4 рубля и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Операционные результаты фармацевтической компании за 2025 год выглядят сильными, - пишут эксперты. - Выручка выросла - компания не...    читать дальше
