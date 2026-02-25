Nikkei 225 обновил рекорд

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги вторника. Рынки акций Азии уверенно растут в среду, японский индекс обновил рекорд. Цены на нефть повышаются в среду утром, Brent торгуется на уровне $71,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, почти восстановившись после падения по итогам предыдущей сессии.

В понедельник основные индексы США упали более чем на 1% из-за неопределенности в политике пошлин и ввиду опасений за устойчивость ИИ-сектора.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины на весь импорт из всех стран мира в размере 10%. Это решение вступило в силу во вторник. Трамп также говорил, что базовая пошлина будет повышена до 15%, однако сроки действия такой меры и дата ее вступления в силу остаются под вопросом.

"Прямые последствия пошлин могут оказаться временными с денежно-кредитной точки зрения, но отсутствие ясности в отношении их длительности и масштаба поддерживает повышенный уровень волатильности", - сказал старший аналитик брокерской компании XS.com Антонио Ди Джакомо.

Решение Верховного суда США признать незаконными введенные Трампом в прошлом году пошлины может способствовать охлаждению инфляции, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. При этом он отметил, что хотел бы видеть больше свидетельств замедления роста потребительских цен, прежде чем поддерживать дальнейшее снижение ключевой процентной ставки.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый организацией Conference Board, в феврале повысился до 91,2 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в феврале индикатор составит 87 пунктов, по данным Trading Economics.

Также участники рынка следили за новостями из корпоративного сектора.

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подорожали на 8,8% на новости, что Meta Platforms (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) приняла решение закупить у AMD процессоры на сумму до $60 млрд в течение пяти лет.

Цена бумаг Home Depot Inc. (SPB: HD) поднялась на 2%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта сократил чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость акций Keurig Dr Pepper выросла на 4,2%. Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих получил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года и увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Капитализация Keysight Technologies подскочила на 23% благодаря сильному прогнозу этого производителя электрического оборудования на второй финквартал.

Американская компания Hims & Hers Health Inc., работающая в сфере телемедицины, наоборот, дала слабый прогноз для выручки на текущий квартал, и ее рыночная стоимость снизилась на 0,4%.

Акции Warner Bros. Discovery (WBD) прибавили в цене 0,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - 2,7%, бумаги Paramount Skydance подешевели на 1,6%. WBD сообщила о получении обновленного предложения о покупке от Paramount, но не раскрыла его условия. Заключенное ранее с Netflix соглашение остается в силе, и совет директоров по-прежнему рекомендует акционерам эту сделку.

Позднее на этой неделе будет обнародована отчетность Nvidia Corp. (SPB: NVDA), крупнейшей по капитализации компании мира.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,76% и составил 49174,5 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 4,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,77% - до 6890,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,04% и завершил торги на уровне 22863,68 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, дорожающие на 5,7%.

Рыночная стоимость Haidilao International Holding повышается на 5,6%, China Resources Land - на 3,6%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - на 3,5%, Anta Sports Products - на 3,1%.

Капитализация WH Group уменьшается на 3,1%, Zhongsheng Group Holdings - на 2,6%, Xinyi Solar Holdings - на 2,2%, CK Infrastructure Holdings - на 2%, CLP Holdings - на 1,8%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,6% и в ходе сессии обновило рекорд.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги SCREEN Holdings (+8,5%).

Рыночная стоимость Sumitomo Metal Mining, Mitsui Kinzoku и Advantest растет на 7%, Yaskawa Electric - на 6,6%.

Цена бумаг Nippon Steel уменьшается на 5,3% после решения компании разместить конвертируемые бонды на 600 млрд иен ($3,85 млрд).

Resona Holdings сокращает капитализацию на 4,1%, Takashimaya - на 3,9%, Mizuho Financial Group - на 3,5%, Shizuoka Financial Group - на 3,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 2,1%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 2%, SK Hynix - на 1,7%, Posco - на 2,1%, Korean Air Lines - на 9,1%, Hyundai Motor - на 10%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,2%.

Инфляция в Австралии в январе осталась на декабрьском уровне в 3,8%, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали рост цен на уровне 3,7%, по данным Trading Economics.

Капитализация BHP поднялась на 3,2%, Rio Tinto - на 2,1%.

Цены на нефть повышаются в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,22 за баррель, что на $0,45 (0,64%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,72 (1%), до $70,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,41 (0,62%), до $66,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $0,68 (1%), до $65,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу США во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что они нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

"Сохранение неопределенности означает, что рынок продолжит закладывать крупную премию за риск и оставаться чувствительным к любым свежим новостям", - говорится в обзоре экспертов ING.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 18:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 11,4 млн баррелей.