Курс рубля может уйти ниже 11 руб./юань к концу недели - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может уйти ниже уровня в 11 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Участники торгов во вторник проигнорировали некоторое ухудшение геополитического фона, а окончание длинных выходных в Китае не привело к достаточной активизации спроса со стороны импортеров, что могло бы стабилизировать юань у уровней закрытия прошлой недели, отмечает эксперт.

"Ожидаем в среду продолжения движения китайской валюты в диапазоне 10,8-11,5 рубля. При этом юань может попытаться отыграть часть потерь вторника. Однако основным сценарием до конца недели видится дальнейшее укрепление рубля, - пишет Зварич в материале ПСБ. - Повышенные продажи валюты со стороны ЦБ РФ и подготовка экспортеров к налоговым выплатам создадут навес предложения валюты, который не сможет компенсировать активизация спроса на валюту со стороны импортеров. В результате к концу недели видим риски отступления юаня ниже 11 рублей".

