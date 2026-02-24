Рынок акций РФ завершил вторник консолидацией под 2780п по индексу МосБиржи

Москва. 24 февраля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips - утренние попытки роста на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднимался выше $72 за баррель) и сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций сменились распродажами из-за разворота нефти вниз, новых антироссийских санкций Канады и неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2780 пунктов после локального роста выше 2800 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2777,35 пункта (-0,1%, максимум сессии - 2809,49 пункта, пик с конца января), индекс РТС - 1141,69 пункта (+0,04%); лидерами снижения выступили бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,6%), "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 февраля, составил 76,6342 руб. (+11,14 копейки).

Великобритания ввела санкции против ПАО "Транснефть", которая отвечает за экспорт более 80% российской нефти. Согласно информации на стайте правительства Великобритании, санкции предусматривают замораживание активов и вводятся также в отношении поставщика доверительных услуг и руководства компании. Лицензия, разрешающая транзакции с компанией, выдана до 9 апреля.

Подешевели также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,1%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" на заседании 27 февраля рассмотрит вопросы проведения годового собрания акционеров, итоги деятельности за 2025 год, а также рекомендацию по распределению прибыли, включая выплату дивидендов.

Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, финальные дивиденды "НОВАТЭКа" за 2025 год могут составить 42,9 руб./АО. Таким образом, суммарный дивиденд за 2025 год, по оценке рынка, может составить 78,4 руб./АО. За 2024 год компания выплатила акционерам по 82,15 руб./АО, по итогам первого полугодия 2025 года дивиденды эмитента составили 35,5 руб./АО.

Подорожали акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" могут возобновить работу в обход ЕС и при руководящей роли США. Об этом со ссылкой на источники сообщила французская газета Le Monde Diplomatique, на публикацию которой обратила внимание немецкая Berliner Zeitung. По сведениям Le Monde Diplomatique, вопрос о "Северных потоках" обсуждается в рамках неформальных переговоров. Французское издание описывает закулисную дипломатию, далекую от международных институтов. Переговоры ведутся без ведома общественности и вне многосторонних площадок, пишет Berliner Zeitung. В материале отмечается, что Вашингтон намерен не только вернуть российский газ в Европу, но и установить над поставками полный контроль.

Канадские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом, говорится в пресс-релизе канадского правительства. "Канада вводит санкции против 21 человека и 53 структур, а также против 100 судов из российского "теневого флота" (...). Канада снижает "потолок цен" на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель", - отмечается в заявлении.

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена", - сказала Каллас на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в связи с четвертой годовщиной начала СВО, заявил, что в Кремле по-прежнему надеются на мирное разрешение украинского конфликта, но очень многое здесь зависит от позиции Киева. По его словам, СВО после вмешательства в российско-украинский конфликт стран Западной Европы и США превратилась в более масштабное противостояние, страны Запада по-прежнему преследуют цель сокрушения России.

Также Песков сообщил, что в Кремле пока не могут подтвердить точных сроков проведения следующего раунда переговоров по Украине, дата и место проведения будут озвучены после достижения согласования между сторонами.

Информация Службы внешней разведки (СВР) про планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие очень опасна и будет учитываться в ходе переговоров по Украине, это вопиющее нарушение международного права, несущее угрозу режиму нераспространения, заявил Песков.

Ранее СВР РФ заявила, что Великобритания и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки. "В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средств его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства во вторник.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал торги вторника в хорошем плюсе, на какое-то время превышал рубеж 2800 пунктов, но к вечеру растратил достижения.

С одной стороны, власти ЕС не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций, а в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что переговоры в формате РФ-США-Украина в ближайшее время продолжатся. С другой стороны, Великобритания ввела санкции в отношении ряда российских банков и сырьевых компаний.

Нефть и драгметаллы подросли в ответ на рост международной напряженности: золото превысило $5100 за унцию, нефть Brent стоит дороже $71 за баррель. Американский рынок акций оказался под давлением угрозы президента США повысить глобальные импортные пошлины до 15%, роста геополитической напряженности и тревоги за будущее ИИ-сектора. В среду в еврозоне будет опубликован индекс потребительских цен за январь, появится оценка ВВП Германии за IV квартал 2025 года, в США ожидается публикация финотчета техгиганта Nvidia. На российском рынке ВТБ и ГК "Базис" (MOEX: BAZA) опубликуют результаты по МСФО за 2025 год, Росстат сообщит январские данные по динамике цен на бензин и просроченной задолженности по заработной плате. Прогноз по индексу МосБиржи на среду - колебания в рамках 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, к вечеру индекс МосБиржи растерял дневной рост и вернулся ниже 2780 пунктов. На прошлой неделе в акциях ВТБ наблюдалась высокая волатильность. Перспектива сильных дивидендов стала менее определенной, что негативно сказалось на акциях эмитента, но новости о схеме конвертации "префов" в обыкновенные акции оказали поддержку бумагам ВТБ. Повышенный интерес к акциям "Газпрома" наблюдается на слухах о возможном возобновлении работы "Северных потоков".

Странам ЕС не удалось достичь соглашения по 20-му пакету санкций, а признание пошлин Трампа незаконными означает снижение давления на торговых партнеров России. Однако днем появилась новость о британских санкциях против нефтепроводного оператора "Транснефть", которая способствовала снижению котировок акций компании. Стало известно о приостановке операций по счетам "Евротранса" (MOEX: EUTR) (-3,4%) из-за наличия задолженности в размере 223 млн руб. Риски задержки разблокировки счетов при этом вполне реальны, что может привести к трудностям с выплатой в срок ближайших купонных платежей (в размере 280 млн руб.) и купонов по выпуску БО-001Р-09. Новостей по мирным переговорам, которые могли бы оказать поддержку рынку, в течение дня не поступало, отметил Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основной сессии откатился на прежние уровни, отыгрывая ухудшение геополитического фона и введение новых санкций против РФ Великобританией и Канадой.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм после продаж начала недели. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии отступили от сопротивлений 2810 пунктов и 1150 пунктов соответственно, к которым стремились по ходу дня. Во второй половине недели внимание инвесторов будет обращено на финансовые результаты ряда крупнейших эмитентов за 2025 год по МСФО, которые помогут прояснить их дивидендные перспективы. В среду, в частности, годовую отчетность представит ВТБ - в бумагах банка, вне зависимости от уровня прибыли, еще какое-то время может сохраняться дивидендная интрига, считает Кожухова.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, индекс МосБиржи вновь протестировал рубеж 2800 пунктов, выше которого рынку не удавалось закрепиться с сентября прошлого года. О преодолении преграды можно будет говорить лишь после того, как индекс МосБиржи закрепится выше 2830 пунктов.

Во многом локальный рост рынка был спровоцирован новостями, что Европе не удалось принять 20-й пакет антироссийских санкций, однако влияние этого фактора быстро прекратилось. Золото пытается выйти вверх из боковика $4900-5100 за унцию. Движению способствует решение президента США Дональда Трампа ввести 10%-е пошлины на все ввозимые в Штаты товары после того, как суд отменил его предыдущие пошлины. Из отдельных бумаг стоит обратить внимание на акции "ДОМ.РФ", которые с момента IPO выросли почти на 30%. Такое движение выглядит избыточным, по мультипликаторам банк является излишне дорогим, считает Соколов.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин констатирует, что рынок акций РФ остается зажатым в боковике 2700-2800 пунктов по индексу МосБиржи, но не оставляет попыток преодолеть верхнюю границу этого диапазона на фоне геополитических новостей и надежд на продолжение монетарного смягчения.

На первом в новом году заседании по ключевой ставке Банк России снизил ее на 0,5 п.п. (до 15,5% годовых), сохранив шаг, как и в конце прошлого года. Это говорит о том, что ситуация с инфляцией постепенно входит в нужное русло. Об этом могут говорить данные Росстата и сокращение инфляционных ожиданий населения. Следующее заседание регулятора по ставке пройдет 20 марта, ожидается продолжение тенденции и снижения ставки до 15%.

По данным источников СМИ, переговоры по мирному регулированию на Украине могут продолжиться на этой неделе. Ясности по срокам урегулирования украинского конфликта пока нет, что давит на котировки акций. Но как только появится конкретика, рост акций не заставит себя ждать. Пока же можно ожидать закрепления индекса МосБиржи выше уровня 2800 пунктов, считает эксперт.

Нефть и драгметаллы выросли в последнее время из-за военной эскалации на Ближнем Востоке. Евросоюз пока не смог согласовать 20-й пакет антироссийских санкций против РФ, президент США Трамп продолжает тарифные войны. Это может вызвать ответные меры по тарифам со стороны Китая, ЕС и других, торгующих со Штатами, стран, полагает Бахтин.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,5%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) девятый месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, а затем для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.

Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений, сообщил телеканал NBC News. Время вступления тарифов в силу - 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 мск).

В Белом доме подтвердили эту информацию, отметив, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

Индекс потребительского доверия в США в феврале повысился до 91,2 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в феврале индикатор составит 87 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены скорректировались вниз (ранее Brent поднималась выше $72 за баррель), внимание трейдеров направлено на ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,0 за баррель (-0,7% и -0,4% в понедельник), апрельская цена фьючерса на WTI - $65,84 за баррель (-0,7% и -0,3% накануне).

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана должен состояться в Женеве 26 февраля. При этом США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что Вашингтон нанесет удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждет "очень плохой день", если страна не заключит соглашение с Вашингтоном.

Давление на нефтяной рынок также оказывает возросшая неопределенность относительно перспектив международной торговли.

Между тем, по данным Reuters, трейдинговые компании и покупатели венесуэльской нефти зафрахтовали первые танкеры класса VLCC (супертанкеры) для вывоза сырья из страны, что должно увеличить предложение на рынке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-19,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-16,5% и -15% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,4%), ПАО "Евротранс" (-3,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,5%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,2%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-2,1%).

Выручка группы "Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1%), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в IV квартале 2025 года по МСФО составила 78 млрд рублей, что на 11,8% больше, чем годом ранее, сообщает компания. Выручка в 2025 году увеличилась на 11,4%, до 288 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,8% и +12,6% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+8,2% и +5,5% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,2%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+3,6% и +2,7% "префы"), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,18 млрд рублей (из них 9,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,35 млрд рублей на бумаги ВТБ и 6,34 млрд рублей на акции "Газпрома").