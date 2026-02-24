Рубль днем лишь слегка снижается в паре с юанем в ожидании новых драйверов к более заметной динамике

Москва. 24 февраля. Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль слегка дешевеет в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.

Поддержку рублю может оказывать спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,113 руб., что на 0,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 23 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,47 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 47 копеек, до 90,09 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может уйти ниже уровня 11 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Ожидаем в начале недели продолжения бокового движения пары юань/рубль в середине диапазона 10,8-11,5 руб. за юань, чему будет способствовать восстановление активности импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае, что компенсирует повышенное предложение валюты со стороны ЦБ РФ", - пишет эксперт в комментарии.

При этом, по его мнению, во второй половине недели национальная валюта может вновь перейти к укреплению, в результате чего пара юань/рубль отступит ниже отметки 11 руб. за юань.

Фактором в пользу укрепления рубля может стать повышение объемов продаж валюты во второй половине недели уже со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 2 марта, указывает Зварич.

Курс пары юань/рубль попробует закрепиться вблизи 11-11,2 руб. в начале текущей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на прошедшей неделе не показывал направленной динамики, - отмечают они в комментарии. - С учетом длинных выходных в Китае российской валюте было сложно определиться с направлением движения. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,12 руб./юань. После окончания праздников в КНР спрос на валюту у импортеров может усилиться, но это будет компенсироваться разовой продажей большого объема валюты ЦБ (в зачет не проходивших всю неделю продаж). На этом фоне курс попробует остаться вблизи 11-11,2 руб./юань, но в моменте волатильность рискует усилиться".

Цены на нефть за прошлую неделю резко выросли. По мнению экспертов банка, инвесторы отыгрывали эскалацию ситуации вокруг Ирана, опасаясь скорого начала конфликта. Во вторник фьючерсы Brent торгуются чуть выше $71 за баррель. Без значимых деэскалационных новостей котировкам пока может быть сложно откатиться существенно ниже $70 за баррель, полагают аналитики.

Цены на нефть ушли в небольшой минус днем во вторник, растеряв весь достигнутый утром рост.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,13%, до $71,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,03%, до $66,3 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость контрактов на Brent поднималась до $72,17 за баррель, на WTI - до $66,96 за баррель.

Внимание трейдеров сфокусировано на американо-иранском конфликте. Они опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

В четверг в Женеве пройдет очередной раунд переговоров между США и Ираном. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Влияние на цены на нефть также оказывает неопределенность относительно ситуации в международной торговле. Верховный суд США в конце прошлой недели признал незаконным решение американского президента о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень тарифов на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%.

Банк России во вторник, 24 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 190 млрд рублей (при лимите 3 трлн 190 млрд рублей и спросе 4 трлн 518,629 млрд рублей) в среднем по ставке 15,53% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 160 млрд рублей (при лимите 3 трлн 160 млрд рублей и спросе 3 трлн 862,379 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых.