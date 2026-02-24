Конъюнктура рынка создает предпосылки для продолжения серии успешных аукционов Минфина - РСХБ

Текущая конъюнктура рынка создает предпосылки для продолжения серии успешных аукционов Министерства финансов России по размещению государственных долговых инструментов, считает аналитик по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеб Чернышев.

18 февраля, на аукционах Минфина по размещению гособлигаций инвесторам было предложено два классических выпуска: ОФЗ-ПД 26254 с погашением в октябре 2040 года и ОФЗ-ПД 26245 с погашением в сентябре 2035 года.

Результаты аукционов оказались очень успешными, констатирует эксперт: был поставлен новый рекорд по совокупному объему размещения за один аукционный день с начала 2026 года. Так, в длинном выпуске объем размещения составил 255,1 млрд руб. при спросе 289,1 млрд руб., в более коротком выпуске объем размещения составил 72,3 млрд руб. при спросе 118,3 млрд руб.

Таким образом, отмечает Чернышев, по состоянию на 20 февраля квартальный план Минфина реализован на 63%.

"Мы полагаем, что текущая конъюнктура рынка создает предпосылки для продолжения серии успешных аукционов по размещению государственных долговых инструментов", - пишет аналитик РСХБ в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.