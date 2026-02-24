"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эмитент 25 февраля опубликует финансовые результаты за IV квартал 2025 года по МСФО.

"Мы не ожидаем заметных сюрпризов с точки зрения непосредственно результатов, поскольку нам уже известны основные финансовые показатели за одиннадцать месяцев. Однако полагаем, что менеджмент может озвучить свою позицию по поводу дивидендных выплат. На наш взгляд, все еще возможны все варианты коэффициента выплаты от 25% до 50% от чистой прибыли. Вместе с тем после комментариев главы банка о том, что дивидендная доходность должна быть на уровне депозитов и что банк ведет сложные переговоры с ЦБ относительно выплат, диапазон 25-35% выглядит более вероятным", - пишут эксперты.

Также 20 февраля финансовый директор банка Дмитрий Пьянов озвучил параметры конвертации привилегированных акций. Число "новых" обыкновенных акций будет определено как число привилегированных акций, умноженное на отношение номинала данного типа "префов" к средневзвешенной цене обыкновенных акций в 2025 году или к 82,67 руб. за акцию. Другими словами, указывают Перминов и Шаров, по итогам конвертации итоговая доля государства в уставном капитале составит около 74,5%, что полностью совпало с базовым сценарием конвертации от "БКС МИ".

"Если менеджмент рекомендует коэффициент выплаты в 50%, дивидендная доходность может составить более 20% исходя из текущей цены акции, и мы ожидаем позитивную реакцию рынка. При этом при коэффициенте выплаты в 35%, на наш взгляд, можно ожидать относительно нейтральной реакции, а при 25% допускаем коррекцию котировок, - говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании. - Что касается конвертации, то новость оцениваем умеренно позитивно. Во-первых, это устраняет потенциальный риск относительно невыгодной конвертации для миноритариев, а во-вторых, это упразднит относительно сложную структуру капитала и порядок определения дивидендных выплат".

Эксперты сохраняют "нейтральный" взгляд на бумаги ВТБ после заметного роста их котировок в последние недели. Текущая оценка P/E на год вперед составляет 2,2х против среднеисторического 6,1х.

