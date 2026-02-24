Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ММК

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в преддверии публикации компанией результатов за 2025 год, сообщается в обзоре аналитиков.

Ранее компания перешла на унифицированный вариант отчетности и теперь, 26 февраля, раскрывает финансовые результаты вместе с операционными, отмечают эксперты. Они предполагают стабильный уровень загрузки мощностей и сопоставимые объемы продаж относительно третьего квартала. В 4К25 цены на стальную продукцию продолжали находиться под давлением, в то время как цены на сырье на отечественном рынке снижались на фоне общего снижения спроса и профицита предложения, напоминают в Альфа-банке.

"В преддверии результатов сохраняем рекомендацию "по рынку". По мере улучшения инвестиционного климата в стране на фоне снижения ключевой ставки ожидаем роста продаж за счет уверенного присутствия на внутреннем рынке и восстановления объемов производства после плановых ремонтов", - указывают стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.