Курс пары рубль/юань попробует закрепиться вблизи 11-11,2 руб/юань в начале недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань попробует закрепиться вблизи 11-11,2 руб/юань в начале текущей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошедшей неделе не показывал направленной динамики, - отмечают они в комментарии. - С учетом длинных выходных в Китае российской валюте было сложно определиться с направлением движения. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,12 руб./юань. Сейчас после окончания праздников в КНР спрос на валюту у импортеров может усилиться, но это будет компенсироваться разовой продажей большого объема валюты ЦБ (в зачет не проходивших всю неделю продаж). На этом фоне курс попробует остаться вблизи 11-11,2 руб./юань, но в моменте волатильность рискует усилиться".

Цены на нефть, в свою очередь, за прошлую неделю резко выросли - по мнению экспертов банка, инвесторы отыгрывали эскалацию ситуации вокруг Ирана, опасаясь скорого начала конфликта. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $71,9/барр. Без значимых деэскалационных новостей котировкам пока может быть сложно уйти существенно ниже $70/барр., полагают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.