"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Яндекса с прогнозной ценой 6000 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "покупать" акции МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте 2026 года, что предполагает потенциал роста на 25%, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Темпы роста выручки компании закономерно замедляются по мере масштабирования бизнеса - удерживать 30%+ при базе свыше 1 трлн рублей невозможно бесконечно. Тем не менее результаты 2025 года остаются впечатляющими", - отмечают эксперты.

Акции "Яндекса" торгуются с форвардным EV/EBITDA 2026 на уровне 5,5x - заметно ниже средних значений последних лет, указывают они.

"Теоретически возврат к этой средней на базе гайденса EBITDA 2026 (350 млрд руб.) давал бы целевую цену порядка 7000 рублей (+46% к текущим уровням). Однако мы считаем такой сценарий преждевременным для горизонта 2026 года, - пишут аналитики. - Переоценка до исторических средних требует одновременного выполнения ряда условий - устойчивого снижения ключевой ставки ЦБ, улучшения геополитического фона и сохранения темпов роста EBITDA. Пока все три условия не подтверждены, закладывать расширение мультипликатора до 8,0x преждевременно".

