Индекс Мосбиржи попытается перейти к росту на текущей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов с попытками тестирования его верхней границы на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Полагаем, что на текущей неделе индекс может попытаться пробить ее и перейти к росту. Поводами к этому могут выступить ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании ЦБ РФ в марте (здесь инвесторы сфокусируются на недельных данных по инфляции), а также новости с переговорного трека по украинскому конфликту", - пишет эксперт в обзоре.

Под действием данных факторов, указывает Зварич, индекс Мосбиржи к концу недели может подняться в район 2850-2950 пунктов.

"Среди секторов, на наш взгляд, "лучше рынка" могут торговаться финансы (инвесторы обратят внимание на отчеты ВТБ и Сбербанка, которые будут опубликованы 25 и 26 февраля соответственно), также интересными остаются бумаги потербсектора и отдельные эмитенты IT-сектора, - отмечает аналитик ПСБ. - Бумаги компаний цветной металлургии могут быть поддержаны волной восстановления котировок драгметаллов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.