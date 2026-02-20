Совкомбанк сохраняет идею "покупать" для акций ДОМ.РФ

Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко.

Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты.

"Несмотря на существенный рост котировок и сокращение отставания акций в мультипликаторах от Сбербанка мы сохраняем тактическую идею "покупать" на фоне позитивных трендов в отрасли удешевления депозитов, что может существенно улучшить чистую процентную маржу компании в 2025 году. Триггеры дальнейшего роста - отчеты лучше ожиданий и закрытие дивидендного "гэпа", - пишут Бердников и Боярко.

Компания озвучила прогноз на 2026 год: рост активов на 15%, рост капитала на 10%, рост чистой прибыли на 17% (до 104 млрд. руб.), ROE - 21%.

"Считаем данные прогнозы консервативными и нижней границей ожиданий. Ожидаем, что компания сможет перевыполнить прогнозы по чистой прибыли, рентабельности капитала и росту капитала", - говорится в обзоре аналитиков.

