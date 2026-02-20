Акции Софтлайна в настоящее время справедливо оценены рынком - ПСБ

Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова.

Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год.

"Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте валовой прибыли и улучшении валовой маржи, отмечает эксперт.

Маржинальность EBITDA при этом не выросла из-за роста операционных расходов, сокращения IТ-бюджетов клиентов и переноса нескольких крупных проектов на 2026 год.

Долговая нагрузка снизилась ввиду сезонности бизнеса.

По итогам 2025 года "Софтлайн" частично не выполнил свои цели: оборот и EBITDA вышли ниже "гайденса", обращает внимание Кузнецова.

На 2026 год компания планирует рост оборота на 14%, что соответствует невыполненному плану на 2025 год, рентабельность валовой прибыли и EBITDA также ожидается на уровне 2025 года.

"Считаем, что сейчас бумаги оцениваются рынком справедливо, без очевидных краткосрочных триггеров для резкой переоценки. Потенциальными позитивными факторами могут выступить дальнейшее снижение ключевой ставки и ускорение роста высокомаржинальных сегментов", - пишет аналитик ПСБ в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.