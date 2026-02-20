Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Транснефти

Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова.

"Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и превысят текущий консенсус, что отразится на росте котировок бумаг (до публикации (в конце марта) либо на факте выхода отчетности). Предполагаем незначительное (2%) сокращение чистой прибыли без учета разовых эффектов)", - указывает эксперт.

Снижение ЦБ РФ ключевой ставки в феврале 2026 года является "попутным ветром" для акций эмитента, как одной из наиболее доходной дивидендной истории, отмечает Объедков.

"Дивиденд в позитивном сценарии по итогам года может составить даже более 195 руб. ( наш предыдущий прогноз был 191 руб./акцию)", - пишет он.

"Также сохраняем стратегическую рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре Совкомбанка.

