Рубль утром слегка укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти

Москва. 20 февраля. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль незначительно укрепляется на фоне растущей нефти.

Торги проходят при сниженной активности рынка перед длительными праздничными выходными. Кроме того, на текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,047 руб. (-0,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Диапазон 10,8-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль по-прежнему остается актуальным, при этом в ходе торговой сессии пятницы (на фоне пониженной активности участников) сохранится высокая волатильность, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

"На наш взгляд, рубль может продолжить тенденцию к укреплению, что приведет к отступлению юаня в район 11 рублей. Этому будут способствовать повышенные объемы продаж валюты со стороны ЦБ РФ и сезонно слабый спрос на импорт, - пишет эксперт. - При этом на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста объемов продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 2 марта, что будет способствовать закреплению юаня ниже данной отметки".

Цены на нефть продолжают расти утром в пятницу, накануне они завершили торги на максимумах за шесть месяцев.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск увеличивается на 0,53%, до $72,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,93%, до $66,82 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей. Это самое большое сокращение с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина снизились на 3,213 млн баррелей, дистиллятов - на 4,566 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,095 млн баррелей - максимально с июня прошлого года.