Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам января 2026 года.

Эксперты обращают внимание на продолжение замедления темпов роста бизнеса компании на фоне снижения реальных доходов населения и считают, что рынок справедливо оценивает акции эмитента на данный момент.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.