INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи пока продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ
.
20 февраля 2026 года 10:33
Индекс Мосбиржи пока продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, чему будет способствовать отсутствие триггеров для направленного движения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "При этом основным сценарием, на наш взгляд, продолжает оставаться выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации и подъем индекса Мосбиржи в район 2850-2950 пунктов, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев... читать дальше
.20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 15:46
Москва. 20 февраля. Китайский юань отыграл утренние потери и растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль перешел к снижению перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вниз нефти. Торги проходят при сниженной активности, так как на текущей неделе биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю. читать дальше
.20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. " Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в... читать дальше
.20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение... читать дальше
.20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние... читать дальше
.20 февраля 2026 года 12:56
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте... читать дальше
.20 февраля 2026 года 12:21
Совкомбанк сохраняет стратегическую рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Несмотря на увеличение в 2024 году ставки налога на прибыль для компании до 40% мы ожидаем, что результаты 2025 года по МСФО окажутся сильными и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:46
"Финам" понизил рейтинг акций Techtronic Industries с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 111,99 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 8,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С момента... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:20
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент представил прогноз EBITDA на 2026 год в размере 9-9,5 млрд руб. Ранее он прогнозировал EBITDA... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:53
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам января 2026 года. Эксперты обращают внимание на... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:30
Москва. 20 февраля. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль незначительно укрепляется на фоне растущей нефти. читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:12
Возможны попытки продолжения снижения индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии пятницы, но вряд ли он сумеет опуститься под отметку 2750 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Ситуация в целом не меняется, индикатор продолжает колебаться в... читать дальше
.20 февраля 2026 года 09:59
Диапазон 10,8-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль по-прежнему остается актуальным, при этом в ходе торговой сессии пятницы (на фоне пониженной активности участников) сохранится высокая волатильность, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ... читать дальше
.
