Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 19 февраля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подрос на фоне дорожающей нефти. Торги при этом проходили при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,05 руб., что на 6,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 20 февраля на 48,81 копейки, до 76,6405 руб./$1, и опустил курс евро на 10,14 копейки, до 90,1669 руб./EUR1.

"На валютном рынке обороты торгов невысокие. Участники рынка следят за ситуацией вокруг Ирана. В случае ее обострения может резко вырасти цена на нефть, которая поддержит рубль. В этих условиях в ходе торгов четверга рубль укреплялся почти до 11,02 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Стабилизации рубля способствует вероятное восстановление баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Оно происходит после всплеска волатильности и разнонаправленных движений валютных котировок в предыдущие несколько сессий. Тем не менее это равновесие все же может постепенно нарушаться в сторону умеренного, но устойчивого ослабления рубля. Этому будет способствовать в первую очередь ограниченность притока инвалюты от экспорта, вызванная санкциями и геополитикой. К тому же покупки валюты со стороны импорта будут восстанавливаться вслед за активностью потребителей, просевшей в начале года после предпраздничного всплеска", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

Как сообщалось, инфляция в январе составила 1,62% и оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже расчета на основе недельной динамики, который указывал на рост цен в январе на 2,05%.

Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,85% с 5,94% на 9 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ также 13 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг на волне опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 1,92%, до $71,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,21%, до $66,61 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене более чем на 4%, и теперь Brent торгуется вблизи максимума с августа, а WTI - на максимуме за полгода.

Рост котировок отражает премию за геополитический риск, возросшую из-за опасений военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам будут опубликованы в четверг в 20:00 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов на 2,1 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 12 базисных пунктов, до 15,24%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, в четверг опустились на 1 базисный пункт, до 15,61%, 16,14% и 17,04% годовых соответственно.