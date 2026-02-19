.
.
.
Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мошенники в своих схемах стали чаще использовать банки маркетплейсов
Клиенты дочерних банков маркетплейсов входят в группу повышенного риска мошенничества, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах". "Еще один тренд, на который хотелось...
 
Бизнес предложил увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям расширить перечень не облагаемых налогами расходов компаний, направленных на поддержку семей с детьми. Об этом рассказал президент союза Александр Шохин в ходе форума...
 
19 февраля 2026 года 19:18

Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 19 февраля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подрос на фоне дорожающей нефти. Торги при этом проходили при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,05 руб., что на 6,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 20 февраля на 48,81 копейки, до 76,6405 руб./$1, и опустил курс евро на 10,14 копейки, до 90,1669 руб./EUR1.

"На валютном рынке обороты торгов невысокие. Участники рынка следят за ситуацией вокруг Ирана. В случае ее обострения может резко вырасти цена на нефть, которая поддержит рубль. В этих условиях в ходе торгов четверга рубль укреплялся почти до 11,02 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Стабилизации рубля способствует вероятное восстановление баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Оно происходит после всплеска волатильности и разнонаправленных движений валютных котировок в предыдущие несколько сессий. Тем не менее это равновесие все же может постепенно нарушаться в сторону умеренного, но устойчивого ослабления рубля. Этому будет способствовать в первую очередь ограниченность притока инвалюты от экспорта, вызванная санкциями и геополитикой. К тому же покупки валюты со стороны импорта будут восстанавливаться вслед за активностью потребителей, просевшей в начале года после предпраздничного всплеска", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

Как сообщалось, инфляция в январе составила 1,62% и оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже расчета на основе недельной динамики, который указывал на рост цен в январе на 2,05%.

Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,85% с 5,94% на 9 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ также 13 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг на волне опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 1,92%, до $71,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,21%, до $66,61 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене более чем на 4%, и теперь Brent торгуется вблизи максимума с августа, а WTI - на максимуме за полгода.

Рост котировок отражает премию за геополитический риск, возросшую из-за опасений военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам будут опубликованы в четверг в 20:00 мск. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов на 2,1 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 12 базисных пунктов, до 15,24%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, в четверг опустились на 1 базисный пункт, до 15,61%, 16,14% и 17,04% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


19 февраля 2026 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг опустился к 2770п по индексу МосБиржи в отсутствие свежих драйверов роста
Москва. 19 февраля. Российский рынок акций в четверг просел по индексам, отыграв улучшение сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $71 за баррель) и данные Росстата о замедлении инфляции; сдерживающим покупателей фактором оставалась неопределенность с процессом украинского урегулирования после прошедшего очередного раунда переговоров делегаций РФ-США-Украина. Индекс МосБиржи опустился в район 2770 пунктов при смешанной динамике blue chips.    читать дальше
19 февраля 2026 года 19:03
"Финам" умеренно-оптимистично оценивает перспективы акций оператора Гонконгской биржи HKEx
"Финам" умеренно-оптимистично оценивает перспективы акций оператора Гонконгской биржи Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) и сохраняет прогнозную цену на уровне HKD 499 с рекомендацией "покупать", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Компания в прошлом году фиксировала...    читать дальше
19 февраля 2026 года 18:20
SberCIB сохраняет оценку "продавать" для акций Газпрома и "покупать" - для НОВАТЭКа
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "продавать" для акций "Газпрома" и "покупать" - для бумаг "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты изменили свой взгляд на сектор и заложили в оценки на 2026-2027 годы крепкий курс рубля - 83 и 96 за доллар соответственно. Они ждут, что...    читать дальше
19 февраля 2026 года 17:45
"Финам" подтверждает рейтинг акций ICBC на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H на уровне "покупать" с целевой ценой 7,37 юаня, что предполагает потенциал роста на 15,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. Общая потенциальная доходность с учетом ожидаемых дивидендов...    читать дальше
19 февраля 2026 года 17:09
"Финам" с осторожным оптимизмом оценивает долгосрочные перспективы акций банковского сектора КНР
Аналитики "Финама" с осторожным оптимизмом оценивают долгосрочные перспективы акций банковского сектора КНР, говорится в материале инвесткомпании. "Согласно официальным данным, ВВП Поднебесной в 2025 году увеличился на 5%, - напоминают эксперты. - Таким образом, поставленная властями цель по...    читать дальше
19 февраля 2026 года 16:35
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Полипласта - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые выпуски облигаций АО "Полипласт" серии П02-БО-14 в долларах и серии П02-БО-15 в юанях, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Полипласт" 20 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии П02-БО-15 со...    читать дальше
19 февраля 2026 года 15:56
Вероятен умеренный рост акций Booking в краткосрочной перспективе - инвестбанк "Синара"
Вероятен умеренный рост акций Booking Holdings Inc. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" . "Результаты Booking Holdings за 4К25 мы оцениваем как сильные: выручка выросла на 16% г/г до $6,35 млрд, объем бронирований - на 16% до $43 млрд (обе цифры превысили...    читать дальше
19 февраля 2026 года 15:27
Рубль днем слабо колеблется в паре с юанем на нейтральном новостном фоне
Москва. 19 февраля. Китайский юань растерял утреннее повышение и слегка опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль развернулся вверх и незначительно укрепляется на нейтральном новостном фоне и при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
19 февраля 2026 года 15:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology Group с целевой ценой $187,57 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 50% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания продемонстрировала впечатляющую динамику финансовых показателей за...    читать дальше
19 февраля 2026 года 14:43
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Озона
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. 26 февраля компания отчитается за четвертый квартал и весь 2025 год. Аналитики ждут, что, несмотря на замедление потребления,...    читать дальше
19 февраля 2026 года 14:00
Оценка акций ДОМ.РФ умеренно позитивна - "КИТ Финанс Брокер"
Оценка перспектив котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" умеренно позитивна, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 2025 года, отмечают эксперты. Он показал существенный рост прибыли и улучшение...    читать дальше
19 февраля 2026 года 13:24
Моменты коррекции цены акций ДОМ.РФ стоит использовать для их покупок - Альфа-банк
Возможные краткосрочные коррекции вниз котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" стоит использовать для покупки или наращивания позиций в бумагах, считают аналитики Альфа-банка. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. "Чистая прибыль составила 88,8 млрд руб. (+35%), ROE - 20,9%, что соответствует...    читать дальше
19 февраля 2026 года 12:55
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Компания демонстрирует улучшение видимости роста после прохождения пика патентного давления в...    читать дальше
19 февраля 2026 года 12:21
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 439,7 руб., "префов" - до 427,5 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 442,77 до 439,7 руб. и с 430,53 до 427,5 руб. за штуку соответственно на фоне традиционного повышения в расчетах веса показателей прогнозов на текущий год, сообщается в материале...    читать дальше
19 февраля 2026 года 11:46
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Норникеля
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку после выхода его годовой отчетности, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Эмитент показал позитивную динамику финансовых результатов в 2025 году благодаря...    читать дальше
