SberCIB сохраняет оценку "продавать" для акций Газпрома и "покупать" - для НОВАТЭКа

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "продавать" для акций "Газпрома" и "покупать" - для бумаг "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты изменили свой взгляд на сектор и заложили в оценки на 2026-2027 годы крепкий курс рубля - 83 и 96 за доллар соответственно. Они ждут, что в 2026 году средняя цена на газ будет выше первоначального прогноза - около $350 за тысячу кубических метров - на фоне высокого темпа отбора газа и низких запасов в хранилищах ЕС.

"Несмотря на увеличение поставок в Китай, свободный денежный поток "Газпрома" останется отрицательным до 2028 года. Мы сохраняем оценку "продавать". Оценка "НОВАТЭКа" осталась на уровне "покупать", но мы повысили таргет до 1500 руб. на акцию - в основном из-за изменения чистой денежной позиции компании", - пишут стратеги SberCIB.

По прогнозам аналитиков, в долгосрочной перспективе избыток сжиженного природного газа на мировом рынке сохраняется. Это будет давить на цены, поэтому в SberCIB сохраняют оценки снижения цен на газ до $250 за тысячу кубических метров в 2027-2029 годах.

