"Финам" с осторожным оптимизмом оценивает долгосрочные перспективы акций банковского сектора КНР

Аналитики "Финама" с осторожным оптимизмом оценивают долгосрочные перспективы акций банковского сектора КНР, говорится в материале инвесткомпании.

"Согласно официальным данным, ВВП Поднебесной в 2025 году увеличился на 5%, - напоминают эксперты. - Таким образом, поставленная властями цель по экономическому росту в прошлом году была достигнута. Этому поспособствовали дальнейшая переориентация торговых потоков Китая в условиях торговой напряженности с Штатами, а также расширение мер по поддержке внутреннего потребления".

Согласно прогнозам ведущих мировых экономических организаций и инвестдомов, в 2026-2027гг рост китайского ВВП замедлится в район 4,5%. Кроме того, по информации китайских СМИ, правительство страны может несколько понизить цель по росту ВВП на этот год, установив ее диапазоне 4,5-5%.

Тем не менее аналитики "Финама" рассчитывают, что темпы экономического развития в Китае в ближайшие годы останутся весьма существенными и продолжат заметно превышать среднемировые. В связи с этим следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране, что будет поддерживать финансовые показатели банков, которые, как рассчитывают стратеги, заметно восстановятся в 2026 году и в последующие годы.

"Помимо торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, риски для банковского сектора КНР связаны с возможным охлаждением экономической активности в стране в случае наступления глобальной рецессии, высокой закредитованностью китайской экономики, по-прежнему сложной ситуацией в сфере недвижимости, геополитической напряженностью вокруг Тайваня, - пишут далее эксперты "Финама". - Однако стоит отметить, что данные риски в значительной степени компенсируются относительно невысокими оценочными коэффициентами акций китайских кредиторов (в среднем 5,5 годовых прибылей по топ-5) и их довольно высокой дивидендной доходностью (в среднем 5,4% NTM по топ-5)".

