Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Мошенники в своих схемах стали чаще использовать банки маркетплейсов
Клиенты дочерних банков маркетплейсов входят в группу повышенного риска мошенничества, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах". "Еще один тренд, на который хотелось...
 
Бизнес предложил увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям расширить перечень не облагаемых налогами расходов компаний, направленных на поддержку семей с детьми. Об этом рассказал президент союза Александр Шохин в ходе форума...
 
19 февраля 2026 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне вечером инфляционной статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщил в среду Росстат. Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики, и снизилась до 5,85% с 5,94% на 9 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года.

"На неделе с 10 по 16 февраля 2026 года инфляция замедлилась до 0,12%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,15% (с 0,24% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию - до 0,65% (с 1,67%), на остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,10%). В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились (0,00% после роста на 0,09% неделей ранее), а в секторе наблюдаемых услуг - выросли на 0,27% (после 0,03% неделей ранее)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве доложат президенту РФ Владимиру Путину об их итогах при первой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сразу при первой возможности будет доклад президенту", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Песков воздержался от оценок результатов контактов. "Сейчас они прилетят, и будут итоги. Пока рано задавать такие вопросы", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу.

У него также поинтересовались, насколько конструктивен настрой Украины. "Не могу сказать. Ждем информации", - ответил Песков. В ответ на вопрос, как Россия оценивает участие США в переговорах, представитель Кремля заявил: "Пока рано оценивать".

Внимание Пескова также обратили на то, что переговоры во вторник продолжались шесть часов, а в среду - только два, и поинтересовались, говорит ли это о том, что стороны не смогли добиться прогресса. "Нет. Это не говорит. Если вы прочитали сказанное Мединским (глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский - ИФ), можно сказать, что сложные переговоры", - отреагировал пресс-секретарь президента.

Переговоры по украинскому урегулированию между РФ, США и Украиной прошли успешно, заявила в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Вчера состоялся еще один раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Сторонам удалось достичь значимого прогресса. Россия и Украина согласились сообщить о прогрессе своим лидерам и продолжить работать ради заключения мирного соглашения", - заявила она в ходе брифинга. Левитт сообщила, что в будущем ожидается новый раунд переговоров.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, уверенный рост показали акции технологических компаний. Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду, показал рост числа новостроек в стране в декабре на 6,2% относительно предыдущего месяца, до 1,404 млн в пересчете на годовые темпы. В ноябре количество новостроек составило 1,322 млн. Минторг США обнародовал данные сразу за два месяца, поскольку публикация ноябрьской статистики по рынку была задержана из-за шатдауна.

Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение на 0,4%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Протокол январского заседания американского ЦБ, также обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении инфляции, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки. "Большинство участников отметили, что прогресс в движении к целевому показателю инфляции в 2% может оказаться более медленным и неравномерным, чем ожидается, и сочли риск устойчивого сохранения инфляции выше целевого показателя - существенным", - говорится в протоколе заседания.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут. Биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми из-за празднования Нового года по лунному календарю. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличилось на 0,75%. Поддержку рынку оказывает в том числе ослабление иены, что благоприятно сказывается на прибылях компаний-экспортеров. Южнокорейский Kospi к 8:18 МСК вырос на 2,7% и обновил исторический максимум. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,9% (он поднимается четвертую сессию подряд).

Мировые цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после сильного подъема накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличивается на 0,28%, до $70,55 за баррель. В среду контракт вырос в цене на 4,35%, до $70,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,31%, до $65,39 за баррель. Накануне их цена повысилась на 4,59%, до $65,19 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры обеспокоены, что военный конфликт в регионе приведет к перебоям в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Сообщения о достижении некоторого прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили эти опасения, однако впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены. В эфире телеканала Fox News Вэнс сказал, что Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путём дипломатии, однако отметил, что у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Прорыв цены Brent выше $70 за баррель вызван страхом того, что США начнут военные действия против Ирана, написал аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он отметил, что этот страх усилился после публикации Axios, в которой агентство приводит мнение осведомленных источников о том, что в случае неудачи переговоров военная операция США в Иране будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,156 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,574 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 февраля вырос на 0,05% и составил 119,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1233,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,9%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,36%), "РЖД-001P-20R" (+0,27%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,36%), "Ростелеком-001P-05R" (-0,18%) и "Автодор-003Р-02" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) 20 февраля начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-03. Для 1-4-го квартальных купонов спред к ключевой ставке ЦБ РФ был установлен на уровне 3,5% годовых. Объем эмиссии пока не раскрывается.

АО ГК "Азот" установило объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 2 года на уровне 17 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 17 февраля. По займу будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон. Ставка купонов была установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 17,81% годовых. Техразмещение пройдет 20 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Банк ПСБ (MOEX: PSKB) установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску двухлетних облигаций серии 004Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 1,5% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля.

ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-003Р-21 со сроком обращения 2,5 года (900 дней) на уровне 50 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 25 млрд рублей прошел 18 февраля. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга он один раз снижался, в финале составив 150 базисных пунктов. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило ставку ежемесячных купонов годового выпуска внебиржевых облигаций серии 004P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 19% годовых. Размещение займа начнется 20 февраля, оно пройдет на "Финуслугах" Московской биржи. Купить облигации могут только физические лица (налоговые резиденты Российской Федерации, достигшие совершеннолетия) на сайте или в мобильном приложении маркетплейса. Эмиссия размещается в рамках программы классических облигаций компании серии 004Р на 6 млрд рублей, зарегистрированной Банком России 17 февраля.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 24 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 002Р-06 с офертой через два года объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 23% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 25,59% годовых. Техразмещение запланировано на 26 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" планирует 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 2 года объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не более 22% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 24,36% годовых. Условия эмиссии предусматривают амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) выкупила по оферте 6 млн 256 тыс. 316 облигаций серии 002P-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, группа приобрела 62,56% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в августе 2022 года по ставке полугодового купона 10,75% до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты (в феврале 2028 года) компания установила в размере 25% годовых.

ООО "Центр-резерв" в полном объеме исполнило обязательства по выплате 25-го купона облигаций серии БО-03 и 5-го купона облигаций серии БО-05. Дата исполнения обязательств по купонам приходилась на 16 февраля. Общая сумма выплат составила 5,58 млн рублей. Таким образом, компании удалось выйти из технических дефолтов, просрочив исполнение обязательств только на день. Как отмечал эмитент, обязательство перед владельцами ценных бумаг не было исполнено по причине отсутствия оборотных средств в необходимом количестве.

АО "Вератек" допустило дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БO-01, сообщил эмитент. Сумма неисполненных обязательств - 32,4 млн рублей. Причина - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. "Вератек" 3 февраля предупредил о том, что на расчетных счетах компании нет необходимой суммы для выплаты ближайшего купона по облигациям серии БО-01. Компания размещала 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей с ноября 2024 года по июль 2025 года. Ставки 1-12-го квартальных купонов установлены на уровне 26% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 555,4 млн рублей.


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 февраля 2026 года 15:22
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology Group с целевой ценой $187,57 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 50% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания продемонстрировала впечатляющую динамику финансовых показателей за...    читать дальше
19 февраля 2026 года 14:43
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Озона
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. 26 февраля компания отчитается за четвертый квартал и весь 2025 год. Аналитики ждут, что, несмотря на замедление потребления,...    читать дальше
19 февраля 2026 года 14:00
Оценка акций ДОМ.РФ умеренно позитивна - "КИТ Финанс Брокер"
Оценка перспектив котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" умеренно позитивна, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 2025 года, отмечают эксперты. Он показал существенный рост прибыли и улучшение...    читать дальше
19 февраля 2026 года 13:24
Моменты коррекции цены акций ДОМ.РФ стоит использовать для их покупок - Альфа-банк
Возможные краткосрочные коррекции вниз котировок акций ПАО "ДОМ.РФ" стоит использовать для покупки или наращивания позиций в бумагах, считают аналитики Альфа-банка. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. "Чистая прибыль составила 88,8 млрд руб. (+35%), ROE - 20,9%, что соответствует...    читать дальше
19 февраля 2026 года 12:55
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Компания демонстрирует улучшение видимости роста после прохождения пика патентного давления в...    читать дальше
19 февраля 2026 года 12:21
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 439,7 руб., "префов" - до 427,5 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 442,77 до 439,7 руб. и с 430,53 до 427,5 руб. за штуку соответственно на фоне традиционного повышения в расчетах веса показателей прогнозов на текущий год, сообщается в материале...    читать дальше
19 февраля 2026 года 11:46
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Норникеля
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156,4 рубля за штуку после выхода его годовой отчетности, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Эмитент показал позитивную динамику финансовых результатов в 2025 году благодаря...    читать дальше
19 февраля 2026 года 11:30
"БКС МИ" снизил таргет по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с учетом новых макропрогнозов
"БКС Мир инвестиций" понизил прогноз по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с 3300 до 3200 пунктов без учета дивидендов (с 3500 до 3400 пунктов, учитывая дивиденды), говорится в обзоре инвесткомпании. В базовом сценарии аналитики пересмотрели безрисковую ставку для дисконтирования с 13% до...    читать дальше
19 февраля 2026 года 11:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $517,4 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за 4К25, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции компании за последние шесть месяцев...    читать дальше
19 февраля 2026 года 10:45
Спрос на акции металлургов и банков может сохраниться в четверг - ПСБ
Спрос на акции российских металлургических компаний и банков может сохраниться на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Ждем в четверг сохранения спроса на акции металлургов и банков, поддержку рынку акций окажет и выход...    читать дальше
19 февраля 2026 года 10:30
Рубль утром почти не меняется в паре с юанем на нейтральном новостном фоне
Москва. 19 февраля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль незначительно дешевеет на нейтральном новостном фоне и при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.    читать дальше
19 февраля 2026 года 10:24
Индекс Мосбиржи вряд ли уйдет выше 2800п в четверг - "Алор Брокер"
декс Мосбиржи вряд ли сможет уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Слабая восходящая тенденция продолжается и в четверг утром, до отметки 2800 пунктов, выше которой индекс Мосбиржи не мог закрепиться с сентября...    читать дальше
19 февраля 2026 года 10:01
Потенциал для роста индекса RGBI сохраняется - ПСБ
Потенциал для роста индекса RGBI сохраняется, в I полугодии 2026 года он может вырасти до уровней 120-122 пункта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI тестирует максимумы начала года (118,5 пункта), позитивом выступают ожидания...    читать дальше
19 февраля 2026 года 09:46
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций ДОМ.РФ
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2879 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент провел "День инвестора". Менеджмент сообщил, что рекомендует дивиденд за 2025 год в размере 246,9...    читать дальше
19 февраля 2026 года 09:29
Рубль попытается перейти к укреплению на торгах в четверг - ПСБ
Рубль попытается перейти к восстановлению по отношению к юаню на торгах в четверг, диапазон 10,8-11,5 руб. за юань в целом остается актуальным, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что пониженная активность участников торгов,...    читать дальше
