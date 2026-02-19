Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне вечером инфляционной статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщил в среду Росстат. Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики, и снизилась до 5,85% с 5,94% на 9 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года.

"На неделе с 10 по 16 февраля 2026 года инфляция замедлилась до 0,12%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,15% (с 0,24% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию - до 0,65% (с 1,67%), на остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,10%). В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились (0,00% после роста на 0,09% неделей ранее), а в секторе наблюдаемых услуг - выросли на 0,27% (после 0,03% неделей ранее)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве доложат президенту РФ Владимиру Путину об их итогах при первой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сразу при первой возможности будет доклад президенту", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Песков воздержался от оценок результатов контактов. "Сейчас они прилетят, и будут итоги. Пока рано задавать такие вопросы", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу.

У него также поинтересовались, насколько конструктивен настрой Украины. "Не могу сказать. Ждем информации", - ответил Песков. В ответ на вопрос, как Россия оценивает участие США в переговорах, представитель Кремля заявил: "Пока рано оценивать".

Внимание Пескова также обратили на то, что переговоры во вторник продолжались шесть часов, а в среду - только два, и поинтересовались, говорит ли это о том, что стороны не смогли добиться прогресса. "Нет. Это не говорит. Если вы прочитали сказанное Мединским (глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский - ИФ), можно сказать, что сложные переговоры", - отреагировал пресс-секретарь президента.

Переговоры по украинскому урегулированию между РФ, США и Украиной прошли успешно, заявила в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Вчера состоялся еще один раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Сторонам удалось достичь значимого прогресса. Россия и Украина согласились сообщить о прогрессе своим лидерам и продолжить работать ради заключения мирного соглашения", - заявила она в ходе брифинга. Левитт сообщила, что в будущем ожидается новый раунд переговоров.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, уверенный рост показали акции технологических компаний. Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду, показал рост числа новостроек в стране в декабре на 6,2% относительно предыдущего месяца, до 1,404 млн в пересчете на годовые темпы. В ноябре количество новостроек составило 1,322 млн. Минторг США обнародовал данные сразу за два месяца, поскольку публикация ноябрьской статистики по рынку была задержана из-за шатдауна.

Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение на 0,4%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Протокол январского заседания американского ЦБ, также обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении инфляции, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки. "Большинство участников отметили, что прогресс в движении к целевому показателю инфляции в 2% может оказаться более медленным и неравномерным, чем ожидается, и сочли риск устойчивого сохранения инфляции выше целевого показателя - существенным", - говорится в протоколе заседания.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут. Биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми из-за празднования Нового года по лунному календарю. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличилось на 0,75%. Поддержку рынку оказывает в том числе ослабление иены, что благоприятно сказывается на прибылях компаний-экспортеров. Южнокорейский Kospi к 8:18 МСК вырос на 2,7% и обновил исторический максимум. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,9% (он поднимается четвертую сессию подряд).

Мировые цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после сильного подъема накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличивается на 0,28%, до $70,55 за баррель. В среду контракт вырос в цене на 4,35%, до $70,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,31%, до $65,39 за баррель. Накануне их цена повысилась на 4,59%, до $65,19 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры обеспокоены, что военный конфликт в регионе приведет к перебоям в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Сообщения о достижении некоторого прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили эти опасения, однако впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены. В эфире телеканала Fox News Вэнс сказал, что Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путём дипломатии, однако отметил, что у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Прорыв цены Brent выше $70 за баррель вызван страхом того, что США начнут военные действия против Ирана, написал аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он отметил, что этот страх усилился после публикации Axios, в которой агентство приводит мнение осведомленных источников о том, что в случае неудачи переговоров военная операция США в Иране будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,156 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,574 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 февраля вырос на 0,05% и составил 119,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1233,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,9%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,36%), "РЖД-001P-20R" (+0,27%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,36%), "Ростелеком-001P-05R" (-0,18%) и "Автодор-003Р-02" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) 20 февраля начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-03. Для 1-4-го квартальных купонов спред к ключевой ставке ЦБ РФ был установлен на уровне 3,5% годовых. Объем эмиссии пока не раскрывается.

АО ГК "Азот" установило объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 2 года на уровне 17 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 17 февраля. По займу будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон. Ставка купонов была установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 17,81% годовых. Техразмещение пройдет 20 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Банк ПСБ (MOEX: PSKB) установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску двухлетних облигаций серии 004Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 1,5% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля.

ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-003Р-21 со сроком обращения 2,5 года (900 дней) на уровне 50 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 25 млрд рублей прошел 18 февраля. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга он один раз снижался, в финале составив 150 базисных пунктов. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило ставку ежемесячных купонов годового выпуска внебиржевых облигаций серии 004P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 19% годовых. Размещение займа начнется 20 февраля, оно пройдет на "Финуслугах" Московской биржи. Купить облигации могут только физические лица (налоговые резиденты Российской Федерации, достигшие совершеннолетия) на сайте или в мобильном приложении маркетплейса. Эмиссия размещается в рамках программы классических облигаций компании серии 004Р на 6 млрд рублей, зарегистрированной Банком России 17 февраля.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 24 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 002Р-06 с офертой через два года объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 23% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 25,59% годовых. Техразмещение запланировано на 26 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" планирует 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 2 года объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не более 22% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 24,36% годовых. Условия эмиссии предусматривают амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) выкупила по оферте 6 млн 256 тыс. 316 облигаций серии 002P-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, группа приобрела 62,56% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в августе 2022 года по ставке полугодового купона 10,75% до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты (в феврале 2028 года) компания установила в размере 25% годовых.

ООО "Центр-резерв" в полном объеме исполнило обязательства по выплате 25-го купона облигаций серии БО-03 и 5-го купона облигаций серии БО-05. Дата исполнения обязательств по купонам приходилась на 16 февраля. Общая сумма выплат составила 5,58 млн рублей. Таким образом, компании удалось выйти из технических дефолтов, просрочив исполнение обязательств только на день. Как отмечал эмитент, обязательство перед владельцами ценных бумаг не было исполнено по причине отсутствия оборотных средств в необходимом количестве.

АО "Вератек" допустило дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БO-01, сообщил эмитент. Сумма неисполненных обязательств - 32,4 млн рублей. Причина - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. "Вератек" 3 февраля предупредил о том, что на расчетных счетах компании нет необходимой суммы для выплаты ближайшего купона по облигациям серии БО-01. Компания размещала 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей с ноября 2024 года по июль 2025 года. Ставки 1-12-го квартальных купонов установлены на уровне 26% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 555,4 млн рублей.