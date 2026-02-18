Решение ЦБ РФ по ставке подстегнуло ралли на рынке ОФЗ - Райффайзенбанк

Неожиданно позитивное для рынка ОФЗ решение ЦБ РФ по снижению ставки до 15,5% вызвало заметную коррекцию ожиданий участников, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

Так, за неделю кривая доходностей ОФЗ на коротком участке сместилась вниз на 40 б.п., в середине и на длинном конце - на 60 б.п., констатируют эксперты. Индекс RGBI с прошлого вторника "выстрелил" сразу на 2,6 п.п., до 118,2 п.п., уровень 10-летней бескупонной доходности (14,27%) очень близко подошел к локальному минимуму начала декабря 2025 года (14,2%).

В целом, на взгляд аналитиков, рынок получил тот сигнал, которого так не хватало для роста, и в таких условиях дальнейшее умеренное снижение доходностей весьма вероятно.

"По нашим оценкам, ожидания участников рынка процентных свопов (в сравнении с ситуацией начала февраля) по уровню ставки на конец марта улучшились почти на 100 б.п., - отмечают стратеги банка. - С учетом обычной консервативности таких оценок можно сказать, что при прочих равных снижение ключевой ставки как минимум на 50 б.п. (до 15%) на мартовском заседании ЦБ уже в рынке, а при возникновении дополнительных благоприятных факторов (например, ускоренной дезинфляции и улучшения инфляционных ожиданий) возможен и больший шаг".

