БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Транснефть" (прив.), "Т-Технологии" и "Промомед".

"Финансовые результаты "Яндекса" за IV квартал и за весь 2025 год можно оценивать как позитивные, - пишет аналитик Виталий Манжос. - Ждем, что результаты компании за 2026 год будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Финальные дивиденды за 2025 год могут составить 110 руб. на акцию или около 2,3% от текущего курса. Переход бумаг в разряд дивидендных - позитивный долгосрочный фундаментальный фактор".

В свою очередь, финансовые результаты "ИКС 5" за III квартал 2025 года в целом носили, по мнению аналитика, нейтральный характер. Дивдоходность акций "ИКС 5" за 2024 год составила 18,8%. Их прогнозируемая суммарная дивдоходность по итогам 2025 года также оценивается в 18%. Это, на взгляд Манжоса, привлекательный уровень, особенно с учетом тенденции к понижению ключевой ставки.

"Акции продовольственного ритейлера с низкой долговой нагрузкой - интересный актив, - указывает стратег. - Энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и крупные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов".

Финансовые показатели "Транснефти" относительно стабильны, они не страдают при спаде цен на нефть. Ее выручка формируется за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях, отмечается в материале. С начала 2026 года тарифы на услуги "Транснефти" были проиндексированы в среднем на 5,1%. Между тем эмитент ожидает сохранения объема прокачки нефти в 2026 году на уровне 2025 года.

Сейчас акции "Транснефти" торгуются на 39% дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности они интересны для покупки на средний и долгий сроки, полагает Манжос.

"Позиции "Т-Технологий" усилились после интеграции с Росбанком, - отмечает далее эксперт. - Теперь компания входит в топ-5 отрасли. К тому же "Т-Технологии" продолжают приобретать интересные активы. По итогам 2025 года прогнозируется увеличение операционной чистой прибыли "Т-Технологий" на 40% при сохранении высокой рентабельности капитала больше 30%. Текущий прогнозный мультипликатор P/E равен 5,4х - существенно ниже среднего исторического уровня (9,3х) и всего лишь на треть выше аналогичного показателя у Сбера. С учетом более высоких темпов роста "Т-Технологий" это выглядит привлекательно".

Фармацевтическая группа "Промомед" - хороший пример предприятия, опережающего свой сектор, отмечается далее в материале. Компания стала бенефициаром сохраняющегося режима внешних санкций в отношении РФ. За 9 месяцев 2025 года выручка выросла на 78% г/г, до 19 млрд руб. Этот показатель в шесть раз превысил темпы роста отечественного фармацевтического рынка (12,6%) за сопоставимый период. В январе 2026 года продажи "Промомеда" выросли на 85% г/г.

По мнению Манжоса, благоприятными среднесрочными факторами выступают вывод на рынок нескольких инновационных препаратов и рост продаж уже известных продуктов. Это должно позволить "Промомеду" достичь годового плана по росту выручки на 75% при рентабельности по EBITDA на уровне 40%.

