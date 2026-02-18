Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5370 руб. за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Результаты компании за 4К25 оказались на уровне консенсуса по выручке и на 7% выше ожиданий по EBITDA (наш прогноз EBITDA превышен на 4%), - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Выручка по итогам квартала выросла на 28% г/г, а маржа по скорр. EBITDA составила 20%. По итогам 2025ФГ выручка увеличилась на 32%, в соответствии с гайденсом (более 30% г/г), а скорр. EBITDA достигла 281 млрд руб., превысив прогноз компании (270 млрд руб.)".

По итогам 2026 года менеджмент ожидает увеличения выручки на "порядка 20%" г/г, что подтверждает текущий прогноз экспертов Альфа-банка (+23,6% г/г).

"EBITDA скорр. ожидается на уровне порядка 350 млрд руб. (маржа - около 20%), что предполагает некоторый потенциал для повышения наших оценок (сейчас мы моделируем 343 млрд руб. с маржой 19%), - отмечают стратеги. - В начале года компания традиционно формулирует прогноз достаточно осторожно. Рекомендация по дивидендам за 2П25 предполагает выплаты в размере 110 руб. на акцию (див. доходность 2,2%), это выше, чем мы ожидали (80 руб.)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.