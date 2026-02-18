Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов переговоров РФ-США-Украина

Москва. 18 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании итогов очередного раунда переговоров РФ-США-Украина, который на этот раз проходит в Женеве, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что благодаря усилиям администрации Дональда Трампа в организации встречи сторон украинского конфликта был достигнут значительный прогресс на переговорах. "Сегодня по указанию президента Трампа Соединенные Штаты выступили модераторами третьей серии трехсторонних дискуссий с Украиной и Россией", - написал Уиткофф в соцсети X. По его словам, "успех президента Трампа в объединении усилий обеих сторон (...) привел к значительному прогрессу". "Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по достижению соглашения", - отметил он.

Накануне завершился первый день трехсторонних переговоров Россия-США-Украина, проходивших в женевском отеле InterContinental, по его итогам заявлений не планируется, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Переговоры по украинскому урегулированию во вторник в Женеве проходили как в двустороннем, так и в трехстороннем формате, сообщил "Интерфаксу" источник в российской переговорной группе. "Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что переговоры "были очень напряженными, в общей сложности длились шесть часов". "Договорились завтра продолжить", - сказал источник, отметив, что на данный момент встречи завершились.

Как ранее заявлял пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, повестка дня переговоров в Женеве шире, чем была на консультациях рабочей группы по вопросам безопасности РФ-Украина-США, два раунда которых состоялись в Абу-Даби. В частности, предполагается, что стороны обсуждают территориальные вопросы.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника небольшим ростом, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на опасениях относительно оправданности огромных инвестиций в технологии искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ.

Как показало исследование Bank of America, рекордное число инвесторов считает, что компании тратят на нейросети слишком много. Четверть участников проведенного банком опроса видят в "ИИ-пузыре" главную угрозу для рынка, а 30% респондентов допускают, что инвестиции крупных технологических компаний в эту сферу могут стать причиной кредитного кризиса. В то же время многие участники рынка полагают, что внедрение ИИ может оказаться деструктивным для существующих бизнес-моделей.

Во вторник инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также новые заявления руководителей Федеральной резервной системы. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби дал понять, что допускает возможность нескольких снижений базовой процентной ставки Федрезерва в этом году в случае появления новых свидетельств того, что усиление инфляции, вызванное пошлинами, является временным. "Если это окажется временным явлением, и мы увидим, что действительно движемся к цели по инфляции в 2%, то в 2026 году возможно снижение ставки еще несколько раз," - сказал Гулсби в интервью CNBC.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Майкл Барр заявил, что очередное снижение ставки может произойти еще нескоро, отметив сохранение "значительного риска" того, что инфляция будет оставаться выше целевых 2%. "Исходя из текущих условий и имеющихся данных, вероятно, будет целесообразно удерживать ставку на нынешнем уровне в течение некоторого времени", - сказал Барр, выступая на мероприятии в Нью-Йорке.

Рынок акций Японии уверенно растет в среду на данных о внешней торговле, австралийская площадка закрылась в плюсе. Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Значение японского Nikkei 225 повышается на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

В свою очередь мировые цены на нефть слегка подрастают утром в среду после резкого снижения накануне, вызванного надеждами на разрядку в отношениях между США и Ираном. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,12%, до $67,5 за баррель. Во вторник контракт упал в цене на 1,8%, до $67,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,11%, до $62,4 за баррель. Накануне цена фьючерса понизилась на 0,9%, до $62,33 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей". При этом глава иранского МИД подчеркнул, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.

"Существенный прорыв в переговорах ослабит геополитическую напряженность и может привести к росту поставок иранской нефти, однако мы сомневаемся, что такого результата удастся достичь в ближайшем будущем", - отметил Тони Сикамор из IG.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,125 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,389 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 февраля снизился на 0,09% и составил 119,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 1232,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-1,63%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,43%), "РЖД-001Р-21R" (-0,28%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,27%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,41%), "РЖД-001P-01R" (+0,26%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ (OKPO code: 00005061) 18 февраля с 11:00 до 15:00 соберет заявки на выпуск годовых облигаций серии ПБО-002Р-К652 объемом 20 млрд рублей. Предусмотрен один годовой купон, ставка - 15,1% годовых. Размещение состоится 19 февраля.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" 19 февраля планирует начать размещение 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона составляет 25,5% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 28,71% годовых. По выпуску предусмотрен call-опцион через 1,5 года. Заем будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ЛК "Адванстрак" 20 февраля начнет размещение 5-летних облигаций с сall-опционом через 2,5 года серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - 24% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону на уровне 26,83% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 20 февраля начнет размещение годового выпуска облигаций серии 004P-01 объемом 2 млрд рублей. Размещение продлится до погашения выпуска.

АО ГК "Азот" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-02 планируемым объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 16,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 17,81% годовых. Срок обращения облигаций - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Газпром капитал" 18 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-003Р-21 со сроком обращения 2,5 года (900 дней) объемом не менее 25 млрд рублей. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 160 базисных пунктов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 19 февраля проведет сбор заявок на флоатер объемом от 15 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 160 базисных пунктов. Срок обращения облигаций ритейлера серии БО-006Р-01 составляет 2,2 года. По ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста N8.

ООО "ВИС финанс" 26 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П11 объемом не более 2,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 17,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 18,68% годовых. Техразмещение запланировано на 3 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Промомед ДМ" 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002P-03 объемом до 4 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 001РS-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 26% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 29,34% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 6 марта, оно будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE). Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

Девелоперский холдинг Setl Group 11 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-07 объемом 5,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 16 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии 001P-23, а также ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-09 в размере 17,5% годовых. Выпуск серии 001Р-09 на 10 млрд рублей был размещен в марте 2019 года, серии 001Р-23 на 5 млрд рублей - в декабре 2021 года. Оба они десятилетние. Ставка текущего полугодового купона облигаций 001Р-09 - 11,3% годовых, квартального купона 001Р-23 - 9,95% годовых. По займам предстоит исполнение оферт: по серии 001Р-09 - 2 марта (сбор заявок на приобретение с 18 по 25 февраля), по серии 001Р-23 - 4 марта (сбор заявок с 20 по 27 февраля).

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 13-го купона 10-летних биржевых облигаций 3-й серии заявленным объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Компания начала размещение выпуска 24 марта 2025 года. Оно продлится до 9 марта 2026 года. К настоящему времени размещены бумаги на 354,2 млн рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и размещаются по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента.

ООО "Центр-резерв" допустило технические дефолты при выплате 25-го купона облигаций серии БО-03 и 5-го купона облигаций серии БО-05. Дата исполнения обязательств по купонам - 16 февраля. Сумма неисполненных обязательств - 2,5 млн рублей по выпуску БО-03 и 3,08 млн рублей по выпуску БО-05. Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине отсутствия оборотных средств в необходимом количестве. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 647,7 млн рублей.