.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти и в ожидании внешнеполитического позитива
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Доля рублей при оплате экспорта РФ выросла до рекорда
Доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в декабре 2025 года выросла до рекордных 62,1% с 54,0% в ноябре (ранее максимальным был уровень сентября 2025 года - 59,6%), следует...
 
В РФ установят санитарные нормы для готовой еды
В России хотят усилить контроль за качеством готовой еды — власти изучают возможность обновления санитарных правил и норм. Речь может идти о введении в действующие СанПиНы обязательных требований, учитывающих специфику продукции категории "готовая...
 
ЦБ РФ прогнозирует дефицит ликвидности банков в 2026 году в диапазоне 1,9-3 трлн руб.
Банк России скорректировал прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год, теперь ждет его в диапазоне 1,9-3 трлн рублей вместо 2,5-3 трлн рублей ранее, следует из комментария ЦБ. Регулятор оценивает потребность банков в...
 
17 февраля 2026 года 15:40

Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти и в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 17 февраля. Китайский юань понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль дорожает при сниженной активности рынка, на фоне растущей нефти и в ожидании внешнеполитического позитива.

На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно нового раунда переговоров РФ, США и Украины, который проходит 17-18 февраля в Женеве.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0825 руб., что на 4,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 21 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,64 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 42 копейки, до 90,67 руб./EUR1.

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, продолжит торговаться в боковом диапазоне 11,1-11,2 руб. за юань в ближайшее время в отсутствие важных новостей, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Пара юань/рубль не смогла закрепиться ниже поддержки на уровне 11,1 руб. за юань в понедельник и отскочила от нее вверх. Мы ранее говорили, что пятничный аномальный рост российской валюты на снижении ставки и мягкой риторике ЦБ РФ мог быть вызван сбросом валюты для покупки ОФЗ. Сейчас этот краткосрочный драйвер роста рубля отыгран, - пишет эксперт в комментарии. - Скорее всего, в отсутствие важных новостей пара юань/рубль в ближайшее время продолжит торговаться в боковике 11,1-11,2 руб. за юань".

Рубль сохранит устойчивость в диапазонах 11-11,4 руб./юань и 77-80 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Стоимость юаневой ликвидности внутри российского финансового периметра резко выросла, достигнув максимумов с начала 2025 года, - отмечает эксперт в комментарии. - Это усилило опасения возможного давления на рубль - аналогичного эпизоду конца 2024 года. Однако пока данный фактор выглядит краткосрочным и, вероятно, связан с разовыми операциями крупных участников перед выходными. К настоящему моменту ситуация уже начала стабилизироваться. На текущей неделе рубль сохранит устойчивость в диапазонах 11-11,4 руб./юань и 77-80 руб./$1".

Эксперт допускает, что текущая неделя пройдет относительно спокойно из-за китайских праздников и ограниченного объема макростатистики в США и ЕС. Потенциальную поддержку доллару может оказать публикация 18 февраля протокола заседания FOMC - при условии сигналов о сохранении осторожной риторики ФРС.

Переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, сегодня не следует ожидать каких-то новостей, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня продолжатся трехсторонние российско-американо-украинские переговоры в Женеве. Наша делегация там. Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - сказал Песков журналистам. "Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Все будет в закрытом для прессы режиме", - подчеркнул он.

У представителя Кремля также уточнили, во сколько должны начаться переговоры. "Они (участники - ИФ) решают на месте. В течение пары часов точно начнутся", - сказал Песков.

Повышенные инфляционные ожидания ограничивают пространство для снижения ключевой ставки, для движения в сторону нейтральной денежно-кредитной политики (ДКП) нужны низкие ожидания, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Нам нужны еще более низкие инфляционные ожидания для того, чтобы двигаться по направлению к нейтральной денежно-кредитной политике. Пока инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, пространство для снижения ключевой ставки остается ограниченным", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах конференции "Макромастерская Банка России - 2026".

Он добавил, что к нейтральному уровню в 7,5-8,5% ставка может вернуться в течение 2027 года, подчеркнув, что ЦБ при принятии решений в области ДКП обращает внимание не только на темпы роста цен, но и на инфляционные ожидания.

Разовые проинфляционные факторы, реализовавшиеся в январе, будут исчерпаны в начале 2026 года, они не будут иметь вторичных эффектов в части влияния на инфляционные ожидания, заявил также Заботкин.

"Базовый прогноз исходит из того, что те разовые факторы, которые реализовались в январе, они по большей части будут исчерпаны в самом начале года, и что от них не возникнет вторичных эффектов, то есть они не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий", - сказал он.

В январе существенное влияние на динамику инфляции оказали такие факторы, как повышение НДС, тарифов и сборов, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь.

Инфляция в январе, по данным Росстата, составила 1,62%. Она оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков (1,96%) и недельной динамики (она указывала на рост цен в январе на 2,05%).

Цены на нефть повышаются днем во вторник - Brent восстановила потери, понесенные ранее в ходе сессии, тогда как стоимость WTI, торги которой в понедельник не проводились из-за выходного дня в США, продолжает уверенно подниматься.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 0,17%, до $68,75 за баррель. Стоимость контрактов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повышается на 1,56% от уровня закрытия пятницы, до $63,87 за баррель.

В центре внимания рынка - переговоры между США и Ираном, стартовавшие в Женеве во вторник. Во вторник в Женеве также начнутся трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Цена на нефть может сильно снизиться в случае заключения Вашингтоном сделки с Тегераном и урегулирования конфликта на Украине, написали аналитики Citi.

Банк России во вторник, 17 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 160 млрд рублей (при лимите 3 трлн 160 млрд рублей и спросе 3 трлн 862,379 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 10 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 230 млрд рублей (при лимите 3 трлн 230 млрд рублей и спросе 3 трлн 740,226 млрд рублей) в среднем по ставке 16,02% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 февраля 2026 года 19:31
Рынок акций РФ во вторник просел до 2765п по индексу МосБиржи на фоне снижения нефти и металлов
Москва. 17 февраля. Российский рынок акций во вторник снизился на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $67 за баррель) и в отсутствие позитивных сигналов с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве 17-18 февраля. Индекс МосБиржи откатился до 2765 пунктов после утреннего роста выше 2790 пунктов.    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 19:25
Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 17 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос при сниженной активности рынка и в ожидании внешнеполитического позитива.    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $190,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 22,9%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Биофармацевтическая компания Gilead...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 18:37
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Longyuan Power на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций China Longyuan Power с прогнозной стоимостью 7,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика максима Абрамова. "За последние месяцы акции China...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 18:02
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 380 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент начал 2026 год с рекордной прибыли - NIM расширяется, кредитование оживает, операционная эффективность улучшается....    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 17:38
Увеличение диввыплат по акциям Яндекса неоднозначно - Совкомбанк
Увеличение дивидендных выплат по акциям МКПАО "Яндекс" неоднозначно, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО и представил прогнозы на текущий год. "Выручка, EBITDA и чистая прибыль близки к нашим прогнозам, а FCF...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 17:11
Цена акций Базиса сохраняет большой потенциал роста - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки акций "Базиса" сохраняют большой потенциал роста, могут достичь уровня 140 рублей за штуку в ближайшие три месяца, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. Эмитент в декабре 2025 года провел IPO, цена размещения составила 109 руб., и с тех пор...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 16:34
"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 209,97 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 209,97 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 34%, сообщается в материале аналитиков. Эмитент сохраняет статус одного из...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 16:03
Акции HeadHunter - интересная долгосрочная идея - "Т-Инвестиции"
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), считая их интересной идеей на долгосрочном горизонте (прогнозная стоимость бумаги составляет 3800 рублей за штуку), сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент планирует представить финансовые результаты за...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 15:33
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Финансовые результаты эмитента за 4К25 вновь оказались впечатляющими, превысив наши и рыночные ожидания, а также собственные прогнозы компании,...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 15:00
Цена нефти Brent может остаться в диапазоне $65-75/барр. в течение года - УК" Первая"
Цена нефти Brent может остаться в диапазоне $65-75 за баррель в течение года, считает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. "Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на отметке $67,99 за барр., - отмечает эксперт в комментарии. - Основным фактором...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 14:30
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5900 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5900 руб. за штуку на фоне сильной отчетности по МСФО за 2025 год, сообщается в комментарии. Российская IT-компания опубликовала результаты финансового отчета по МСФО за IV квартал и весь 2025 год: - Выручка в IV квартале...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 14:01
Акции Транснефти представляют интерес для консервативных инвесторов - "Цифра брокер"
Акции "Транснефти" представляют интерес для консервативных инвесторов, ориентированных на предсказуемый дивидендный поток, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер". "Транснефть" остается естественным монополистом и ключевым звеном нефтяной инфраструктуры России, контролируя...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 13:33
Инвесторам стоит обратить внимание на валютный выпуск облигаций ЕвразХолдинг Финанса - "Финам"
Инвесторам стоит обратить внимание на долларовые облигации ООО "ЕвразХолдинг Финанс" выпуска 003Р-03 с погашением 08.03.2027, говорится в материале руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании "Финам" Алексея Ковалева. "Из-за крепкого рубля текущий момент видится благоприятным...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 13:01
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку перспектив акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 410 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков. Банк "Санкт-Петербург" раскрыл финансовые результаты за январь по российским стандартам учета. Кроме того, основной...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.