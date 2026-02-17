Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти и в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 17 февраля. Китайский юань понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль дорожает при сниженной активности рынка, на фоне растущей нефти и в ожидании внешнеполитического позитива.

На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно нового раунда переговоров РФ, США и Украины, который проходит 17-18 февраля в Женеве.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0825 руб., что на 4,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 21 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,64 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 42 копейки, до 90,67 руб./EUR1.

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, продолжит торговаться в боковом диапазоне 11,1-11,2 руб. за юань в ближайшее время в отсутствие важных новостей, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Пара юань/рубль не смогла закрепиться ниже поддержки на уровне 11,1 руб. за юань в понедельник и отскочила от нее вверх. Мы ранее говорили, что пятничный аномальный рост российской валюты на снижении ставки и мягкой риторике ЦБ РФ мог быть вызван сбросом валюты для покупки ОФЗ. Сейчас этот краткосрочный драйвер роста рубля отыгран, - пишет эксперт в комментарии. - Скорее всего, в отсутствие важных новостей пара юань/рубль в ближайшее время продолжит торговаться в боковике 11,1-11,2 руб. за юань".

Рубль сохранит устойчивость в диапазонах 11-11,4 руб./юань и 77-80 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Стоимость юаневой ликвидности внутри российского финансового периметра резко выросла, достигнув максимумов с начала 2025 года, - отмечает эксперт в комментарии. - Это усилило опасения возможного давления на рубль - аналогичного эпизоду конца 2024 года. Однако пока данный фактор выглядит краткосрочным и, вероятно, связан с разовыми операциями крупных участников перед выходными. К настоящему моменту ситуация уже начала стабилизироваться. На текущей неделе рубль сохранит устойчивость в диапазонах 11-11,4 руб./юань и 77-80 руб./$1".

Эксперт допускает, что текущая неделя пройдет относительно спокойно из-за китайских праздников и ограниченного объема макростатистики в США и ЕС. Потенциальную поддержку доллару может оказать публикация 18 февраля протокола заседания FOMC - при условии сигналов о сохранении осторожной риторики ФРС.

Переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, сегодня не следует ожидать каких-то новостей, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня продолжатся трехсторонние российско-американо-украинские переговоры в Женеве. Наша делегация там. Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - сказал Песков журналистам. "Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Все будет в закрытом для прессы режиме", - подчеркнул он.

У представителя Кремля также уточнили, во сколько должны начаться переговоры. "Они (участники - ИФ) решают на месте. В течение пары часов точно начнутся", - сказал Песков.

Повышенные инфляционные ожидания ограничивают пространство для снижения ключевой ставки, для движения в сторону нейтральной денежно-кредитной политики (ДКП) нужны низкие ожидания, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Нам нужны еще более низкие инфляционные ожидания для того, чтобы двигаться по направлению к нейтральной денежно-кредитной политике. Пока инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, пространство для снижения ключевой ставки остается ограниченным", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах конференции "Макромастерская Банка России - 2026".

Он добавил, что к нейтральному уровню в 7,5-8,5% ставка может вернуться в течение 2027 года, подчеркнув, что ЦБ при принятии решений в области ДКП обращает внимание не только на темпы роста цен, но и на инфляционные ожидания.

Разовые проинфляционные факторы, реализовавшиеся в январе, будут исчерпаны в начале 2026 года, они не будут иметь вторичных эффектов в части влияния на инфляционные ожидания, заявил также Заботкин.

"Базовый прогноз исходит из того, что те разовые факторы, которые реализовались в январе, они по большей части будут исчерпаны в самом начале года, и что от них не возникнет вторичных эффектов, то есть они не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий", - сказал он.

В январе существенное влияние на динамику инфляции оказали такие факторы, как повышение НДС, тарифов и сборов, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь.

Инфляция в январе, по данным Росстата, составила 1,62%. Она оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков (1,96%) и недельной динамики (она указывала на рост цен в январе на 2,05%).

Цены на нефть повышаются днем во вторник - Brent восстановила потери, понесенные ранее в ходе сессии, тогда как стоимость WTI, торги которой в понедельник не проводились из-за выходного дня в США, продолжает уверенно подниматься.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 0,17%, до $68,75 за баррель. Стоимость контрактов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повышается на 1,56% от уровня закрытия пятницы, до $63,87 за баррель.

В центре внимания рынка - переговоры между США и Ираном, стартовавшие в Женеве во вторник. Во вторник в Женеве также начнутся трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Цена на нефть может сильно снизиться в случае заключения Вашингтоном сделки с Тегераном и урегулирования конфликта на Украине, написали аналитики Citi.

Банк России во вторник, 17 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 160 млрд рублей (при лимите 3 трлн 160 млрд рублей и спросе 3 трлн 862,379 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 10 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 230 млрд рублей (при лимите 3 трлн 230 млрд рублей и спросе 3 трлн 740,226 млрд рублей) в среднем по ставке 16,02% годовых.