Цена акций Базиса сохраняет большой потенциал роста - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки акций "Базиса" сохраняют большой потенциал роста, могут достичь уровня 140 рублей за штуку в ближайшие три месяца, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

Эмитент в декабре 2025 года провел IPO, цена размещения составила 109 руб., и с тех пор она выросла уже до 131 руб. за штуку, отмечает эксперт.

25 февраля компания планирует представить финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Они могут быть сильными, обращает внимание Селютин, ведь недавно неожиданно сильными оказались результаты компании из этого же сектора - ПАО "Аренадата".

Согласно прогнозам аналитиков "ВТБ Мои инвестиции", в 2024-31 годах выручка и OIBDAC "Базиса" будут расти в среднем на 30% в год, а рентабельность будет колебаться около 40%. В сочетании с отсутствием долга это должно позволить компании инвестировать в дальнейшее развитие и выплачивать дивиденды в размере 50% NIC (чистая прибыль с учетом расходов на разработку ПО).

По мнению Сергея Селютина, акции "Базиса" сохраняют большой потенциал роста котировок и могут достичь отметки в 140 рублей в ближайшие три месяца.

