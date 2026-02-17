Рубль утром дорожает в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 17 февраля. Китайский юань опустился на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль подорожал при сниженной активности рынка и в ожидании внешнеполитического позитива.

На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно нового раунда переговоров РФ, США и Украины, который состоится 17-18 февраля в Женеве.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,102 руб. (-2,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,61 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон 10,8-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль в целом пока остается актуальным, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

"Ожидаем во вторник попыток рубля перейти к росту. Этому будут способствовать повышенные продажи валюты ЦБ РФ при пониженной активности других участников торгов, которая в большей степени может проявиться в спросе на валюту со стороны импортеров, - пишет эксперт. - В сложившейся ситуации целевой диапазон 10,8-11,5 руб. за юань сохраняет свою актуальность. При этом в ходе сессии китайская валюта может сделать шаг в сторону ближайшей поддержки, которой выступает отметка 11 руб. за юань. Отметим, что ближе к концу недели видим возможности для отступления юаня под данный уровень".

Цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, дорожает.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск снижается на 0,79%, до $68,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,57%, до $63,25 за баррель. Накануне торги не проводились из-за выходного в США (День президентов).

Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые стартуют во вторник, Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана, передает CNN.

При этом CNN обращает внимание, что на фоне предстоящих переговоров США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке.

По данным источников телеканала, эти силы находятся там "как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе".