Индекс Мосбиржи пока удержится в зоне 2700-2800п - ПСБ

Причин для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 2700-2800 пунктов пока нет, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Индекс Мосбиржи по итогам всех сессий в понедельник практически не изменился, закрывшись на уровне 2784 пунктов, но обороты чуть снизились по сравнению с пятничными - до 85 млрд руб. против 97 млрд руб., констатирует аналитик.

Монетарный позитив поддерживает настрой игроков, но для проторговки верхней границы диапазона 2700-2800 пунктов не хватает четкого импульса со стороны геополитики, отмечает эксперт.

"Во вторник стартуют двухдневные трехсторонние переговоры в Женеве по Украине, что добавит волатильности торгам. Мы пока не видим причин для выхода индекса Мосбиржи из зоны 2700-2800 пунктов, - пишет Крылова в обзоре. - На корпоративном фоне в фокусе находится отчетность МКПАО "Яндекс" за 2025 год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.