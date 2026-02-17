Рынок акций Японии снижается четвертый день подряд, Австралия торгуется в плюсе во вторник. Нефть марки Brent подешевела до $68,3 за баррель в ожидании переговоров по Ирану.

Рынок акций Японии снижается четвертый день подряд, тогда как австралийский завершил сессию в понедельник ростом.

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:10 МСК уменьшилось на 0,75%.

Лидером снижения выступают акции инвестиционно-технологической компании SoftBank Group (-5,9%).

Также существенно снизилась стоимость машиностроительной Kawasaki Heavy Industries (-4,7%), производителя стальной продукции Japan Steel Works (-4,5%), выпускающей комплектующие для компьютеров NEC Corp. (-4,5%), производителя потребительской электроники Sony (-3,7%).

Эйфория после выборов ослабла, а выходной в США в понедельник оставил инвесторов практически без сигналов для совершения сделок.

"Слишком мало катализаторов. Динамика цен, похоже, в основном определяется техническими факторами и соотношением спроса и предложения", - полагает старший аналитик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Рётаро Савада.

В то же время растет цена акций автопроизводителей, включая Nissan (+6,3%), Toyota (+1,1%), Honda (+1,4%). Наиболее существенный подъем показывают бумаги фармацевтической компании Sumitomo Pharma (+7,1%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день увеличился на 0,3%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросли на 5,1% благодаря хорошей квартальной отчетности.

Капитализация конкурирующей Rio Tinto поднялась на 0,3%.

При этом цена бумаг крупнейшего в Австралии производителя вина Treasury Wine Estates опустилась на 4,6%, производителей урана Deep Yellow и Boss Energy - на 3,4% и 3% соответственно.

Цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, активно дорожает.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск снижается на $0,34 (0,5%), до $68,31 за баррель. В понедельник контракт вырос в цене на $0,9 (1,3%), до $68,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,58 (0,92%), до $63,47 за баррель. Накануне торги не проводились из-за выходного в США (День президентов).

Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые стартуют во вторник, Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана, передает CNN. По данным источников телеканала, в прошлом году уже обсуждались деловые сделки, включая "предоставление США привилегированного доступа к разработке иранских нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов".

При этом CNN обращает внимание, что на фоне предстоящих переговоров США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке. По данным источников телеканала, эти силы находятся там "как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе".

"Настроение рынка сильно зависит от тональности и прогресса на этих переговорах", - отметила Суганда Сачдева из исследовательской компании SS WealthStreet.