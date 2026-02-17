Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики в ожидании очередного раунда переговоров РФ-США-Украина

Москва. 17 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании очередного раунда переговоров РФ-США-Украина, который на этот раз пройдет в Женеве, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса стартует во вторник в Женеве, состав российской делегации на них и обсуждаемая тематика претерпели изменения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в конце прошлой недели, что российскую делегацию в Женеве возглавит помощник главы российского государства Владимир Мединский, который руководил переговорщиками России на консультациях в Стамбуле в 2025 году.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о причинах возвращения Мединского в переговорный процесс, Песков пояснил, что тот был и остается главой делегации российских переговорщиков. По его словам, на консультациях в Абу-Даби Мединский не присутствовал, "потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков". Песков подчеркнул, что "в Женеве имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, которые, в частности, касаются территорий и которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем". "Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - отметил пресс-секретарь президента.

Он также подтвердил, что российская делегация (сформированная для переговоров в Женеве) расширена, в нее войдет участвовавший в стамбульских встречах замглавы МИД РФ Михаил Галузин и другие эксперты. Костюков также будет в составе делегации, уточнил представитель Кремля.

Известно также, что в Женеву направляется и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, но он летит туда не для участия в трехсторонних переговорах, а для продолжения контактов по вопросам экономического взаимодействия с США, пояснил Песков. По словам пресс-секретаря президента, Дмитриев "работает по отдельному треку - это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия (с США - ИФ)". "Ожидаем, что в Женеве также пройдут и встречи в рамках этой группы", - сказал Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако нерешенными остались самые трудные из них. В интервью агентству Bloomberg Рубио уточнил, что круг вопросов фактически свелся к проблеме Донбасса, идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину. Госсекретарь США также сообщил, что в третьем раунде переговоров в Женеве вновь будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые "посвятили этой проблеме огромное количество времени".

Рубио пообещал продолжать процесс урегулирования кризиса, однако допустил возможность неудачи США на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые выступают против мирных инициатив Вашингтона.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп назвал важными открывающиеся во вторник переговоры в Женеве между представителями РФ, Украины и США. "Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров. Это все, что я вам скажу. (...) Мы хотим, чтобы они пришли", - заявил Трамп журналистам на борту самолета. На вопрос, чего он ждет от предстоящих переговоров, американский лидер выразил мнение, что "это будет очень просто". "Это важные переговоры", - подчеркнул Трамп.

Торги на американских фондовых биржах 16 февраля не проводились из-за выходного в США (День президентов).

Рынок акций Японии снижается четвертый день подряд, тогда как австралийский завершил сессию в понедельник ростом. В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:10 МСК уменьшилось на 0,75%. Эйфория после выборов ослабла, а выходной в США в понедельник оставил инвесторов практически без сигналов для совершения сделок. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 за день увеличился на 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, дорожает. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,6%, до $68,24 за баррель. В понедельник контракт вырос в цене на 1,3%, до $68,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,8%, до $63,4 за баррель. Накануне торги не проводились из-за выходного в США.

Ожидается, что на переговорах в Женеве, которые стартуют во вторник, Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана, передает CNN. По данным источников телеканала, в прошлом году уже обсуждались деловые сделки, включая "предоставление США привилегированного доступа к разработке иранских нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов". При этом CNN обращает внимание, что на фоне предстоящих переговоров США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке. По данным источников телеканала, эти силы находятся там "как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,029 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,648 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 февраля вырос на 0,09% и составил 119,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (14-16 февраля) прибавил 0,18%, поднявшись до 1233,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,54%), "РЖД-001Р-21R" (+0,36%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,35%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,31%), "РЖД-001P-01R" (-0,26%) и "Атомэнергопром-001P-01" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Аренза-про" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-07 в объеме 400 млн рублей. Сбор заявок на выпуск предварительным объемом 300 млн рублей прошел 11 февраля. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 19% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 30% - в дату окончания 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 1,9 года.

ООО "МСБ-лизинг" установило ставку ежемесячных фиксированных купонов 3-летних облигаций серии 003Р-07 объемом 400 млн рублей на уровне 21% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 23,15% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация начиная с 13-го купонного периода. Размещение выпуска начнется 18 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-10 с 2 млрд рублей до 3,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 16,65% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,98% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. Техразмещение запланировано на 19 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) 27 февраля проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона - не выше 16,60% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,92% годовых. Привлеченные средства компания направит на рефинансирование облигационного выпуска серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей, который будет погашен в апреле 2026 года, а также на реализацию инвестиционной программы компании.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 13-30-го купонов облигаций серии БО-002Р-09 на уровне 24% годовых. Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в мае 2025 года по ставке ежемесячного купона 32% годовых до оферты с исполнением 16 марта 2026 года. Прием заявок на приобретение пройдет с 20 по 27 февраля включительно. С мая 2029 года по выпуску предусмотрена ежеквартальная равномерная амортизация.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 47-го купона облигаций 1-й серии на уровне 24,09% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.